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事業單位首長配車駕駛 112年起限自僱適用責任制

2022/8/27 16:36
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（中央社記者吳欣紜台北27日電）事業單位首長、主管等配車駕駛員為勞動基準法中的責任制工作者，考量自僱與派遣人力的勞資條件有所區別，勞動部近日發函，明定明年起僅限自僱者可適用責任制。

勞基法第84條之1俗稱責任制條款，依照規定，經勞動部核定公告的工作者，得由勞雇雙方另行約定工作時間、例假、休假、女性夜間工作，勞雇雙方完成書面約定後，必須報請縣市政府核備，才可生效。

根據目前規定，「事業單位的首長、主管以及獲有配車人員之駕駛」為勞基法責任制工作者，勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，過去曾發函解釋，如果是以委外方式進用者也可適用責任制規定。

不過，考量自僱人力與委外人力在勞動條件或福利上仍有差距，黃維琛說，近日已經發函明定，僅限自僱者可適用責任制，而委外人員則必須依照勞基法規定辦理。

黃維琛說，考量大部分人合約可能都是簽到年底，因此這項規定將從明年1月1日起上路，雇主如果有違法，勞工可就近向當地勞工行政主管機關等申訴。（編輯：張芷瑄）1110827

黃維琛
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