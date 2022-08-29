哈利波特魔法餐盒現身台灣 靈感來自台鐵便當

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）以哈利波特為主題並獲得授權的餐盒及點心首次現身台灣，其中，「霍格華茲特快車上的學院鐵路餐盒」是來自台鐵便當的靈感，包括披薩派、烤餅、蝶豆花飯、玉米餅，都很吸睛。

台北君悅酒店今天宣布，經過10個月的籌備，獲得哈利波特系列電影同意合作，今天起至10月14日，推出官方正式授權烘焙甜點、外帶主題餐盒、禮盒、特調飲品等超過20個奇幻美點，這也是獲哈利波特官方授權的餐點首度出現在台灣。

開學在即，君悅酒店執行總主廚陳萬欽與點心房主廚陳建佑及其團隊，以「回到霍格華茲」為主軸，模仿電影精彩場景及魔法道具，融合多樣台灣食材，推出哈利特創意食品。

其中，「霍格華茲特快車上的學院鐵路餐盒」特別引人注意，君悅酒店介紹是以台灣鐵路便當為靈感，將魔法學校主題融合寶島風情及在地材製作，包括葛來分多學院的「紅酒燉牛頰肉披薩派」、史萊哲林學院的「印度綠咖哩雞佐風味烤餅」、雷文克勞學院的「蝶豆花飯」佐奶油蘑菇醬」、赫夫帕夫學院的「墨魚海鮮佐醬與式玉米餅」，餐盒還附霍格華茲布巾與質感木製湯叉。

以哈利波特故事中最知名「9又3/4月台」為名的翻糖蛋糕，是以霍格華茲特快車為主體，復刻前往霍格華茲的9又3/4月候車區情境，蛋糕以層層柑橘果泥熬製的果醬與香綿奶油霜包覆，魔法列車散發酸甜香氣。

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哈利波特劇情中巫師們在魁地奇爭霸賽中，爭奪的金探子，君悅酒店團隊也製作出「金探子榛果可可」，以72%法國黑巧克力撒上金箔粉，創作超擬真金探子，榛果海綿蛋糕體則佐入櫻桃醬，榛果奶油霜及開心果碎粒翻糖特製成魁地奇球場。

以「霍格華茲手提皮箱」為名的馬卡龍禮盒，還繡製霍格華茲校徽，內含特製的法國果泥馬卡龍，有覆盆莓、抹茶、伯爵茶及檸檬巧克力等4種口味。（編輯：管中維）1110829