部分高中維持7時半到校 教育部籲依在校作息新制

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（中央社記者陳至中台北30日電）高中111學年度起適用在校作息新制，每週至少4天早自習時間由學生自主運用，第一節課前到校即可。台北、高雄都傳出部分學校仍要求早上7時30分到校，教育部呼籲依照全國統一的規範。

學生爭取延後到校時間、有更充足的睡眠，教育部於3月正式發布「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，每週可實施全校集合活動（例如朝會升旗）的天數，由現行「不超過2日」調降為「至多1日」，其餘天數，也就是每週至少4天，由學生自主規劃運用。

今天是高中開學日，適用在校作息新制，不過台北市、高雄市都傳出部分學校，仍要求學生維持7時30分到校，引發學生不滿。

教育部上午舉辦記者會宣布啟用反霸凌專線電話，次長林騰蛟會後接受媒體聯訪表示，這兩天確實有收到相關訊息，希望各校能依照教育部全國統一的規範，安排學生到校時間。如果沒依照新規定，會請主管的縣市教育局處瞭解情形。

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部分學校反映，早自習一週4天由學生自主，導致校方宣導反霸凌、性別平等、反毒等議題的時間大幅度減少，難以安排多元、活潑的活動。林騰蛟表示，相關議題除使用朝會等全校集合時間，也可融入正式課程或非正式的活動中，會尊重各校安排。

台灣青年民主協會（青民協）昨天晚間在臉書專頁發文，呼籲教育單位確實督導違法學校，避免各校起而效尤，造成延後到校政策淪為一場空。青民協也將在開學後，發布全台高中大調查，邀請學生一起檢視學校是否確實落實早自習新制。（編輯：陳政偉）1110830