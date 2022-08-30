經濟部揪團慶軍人節 超商、餐飲業19品牌共推優惠

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（中央社記者鄭鴻達台北30日電）經濟部揪團四大超商、食品、餐飲等業者共19品牌，推出一系列軍人專屬優惠，其中包括持軍人證赴7-Eleven享全店指定商品85折、著軍服或持相關證件赴摩斯漢堡消費即享9折優惠等。

9月3日軍人節將屆，經濟部今天邀集四大超商、新東陽、東元餐飲集團、饗賓餐旅集團等連鎖超商、食品與餐飲業者，舉辦「百業挺國軍 消費優惠」記者會，宣布多項敬軍優惠。

經濟部次長陳正祺表示，國軍不但保衛疆土，也時時刻刻保護國人，例如在疫情期間，經濟部負責物資調配工作時，國軍就幫忙口罩、快篩試劑等防疫物資的生產、配運，也因有國軍，使得經濟得以成長、社會得以安定。

陳正祺強調，近期的中國軍演，更讓國人體會到國軍的辛勞，與對國家社會的重要，因此經濟部與商業司在短時間內串連許多業者，業者也迅速一呼百諾參與活動。

國防部福利事業管理處處長吳俊一表示，國軍平日兢兢業業，是國家最忠實的守護者，而企業近幾年受疫情影響，仍踴躍支持敬軍活動，相當感謝，國軍也一定會繼續堅守崗位。

經濟部說明，本次軍人節優惠活動，包括有四大超商專屬的飲料及商品優惠，新東陽更推出品牌產品9折優惠，大型連鎖餐飲摩斯漢堡與欣葉集團也推出憑證即享9折優惠，饗賓集團旗下5大品牌也提供多種優惠，包含消費93折或滿千送禮。

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經濟部表示，還有鬥炙原味炙燒牛排、聚德家豐味鍋物、丐幫滷味、Nice Nine雙醬咖哩、五國真湯、廚種王、焦糖楓串燒漢方無烟撒粉等多家連鎖餐飲也陸續推出各樣好康，只需憑軍人證到店，即可享專屬優惠。

本次出席記者會的業者代表，有7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK便利商店、新東陽、焦糖楓、丐幫滷味、摩斯漢堡、欣葉、果然匯、小福利火鍋會所、開飯川食堂、饗泰多、真珠、鬥炙、聚德家、Nice Nine雙醬咖哩、五國真湯、廚種王等19個品牌。（編輯：翟思嘉）1110830