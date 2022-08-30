農漁會戮力推動農業保險 陳吉仲：正在寫下歷史

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（中央社記者楊淑閔台北30日電）農委會今天頒發第16屆農金獎，311家設有信用部的農漁會都有報名，73家獲頒特優、優等及甲等獎。農委會主委陳吉仲說，獲獎不易，且整體協助推動農業保險，正在寫下農業金融史。

農委會今天舉辦「第16屆農金獎」頒獎典禮，農委會統計，今年311家設有信用部的農漁會都有報名參加，報名件數多達623件，角逐91個獎額，最後由73家農漁會獲頒營運卓越獎等10個獎項。

其他9個獎項為農業保險貢獻獎、資產品質績優獎、專案農貸績效獎、漁會金融服務獎、數位金融推廣獎、人才培育及永續發展獎、農業金融偏鄉服務獎、農業金庫策略合作獎，以及農業信用保證業務績效獎。

並頒發「農業保險貢獻獎」，表揚對於穩定農民收益、帶動農漁村發展有功的農漁會。

農委會主委陳吉仲致詞時說，農漁會還配合政策推動農業保險，從2017年試辦，到農業保險法通過，至今年6月底，已開辦26種農產品、40張保單，29.6萬名農民參加農業保險，投保金額累計新台幣558億元。未來農業保險有市場性的由保險公司承做，政策性會由農漁會推動。

他舉例，以稻米收入型保險基本型來說，過去天災才理賠，現在水稻沒有巨大天災，理賠已超過4億多元，因為氣候條件改變影響病蟲害發生而牽動產出，相信農民陸續收到1萬8000元理賠，統計這次一期水稻收入保險覆蓋率已達8成5，超過19萬4000名種稻農民參加，都是農漁會努力的成果，正在寫下農業金融史，讓所有不歸咎於農民的風險獲得解決。

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稍早時他說，今天出席的是獲獎者，而今年每家都報名，獲獎不易；不過農漁會信用部從過去農業金融風波走出來非常不容易，這20年來放款已增加新台幣9000億元，存款、放款也成長明顯，逾放比從問題最嚴重的2003年的17%多，已降到0.28%，比一般銀行厲害。

他並說，這當中包含很多營運、農業保險推動的辛苦，非常不容易，例如自己簽核時看過的畜牧業貸款有5000、6000萬元，甚至8000、9000萬元，顯示農戶願意投資；又例如他自己母親不認得字，當然要去農漁會信用部，才能避免被詐騙，隱藏外界看不見的社會公益性質，都應獲得肯定。（編輯：陳政偉）1110830