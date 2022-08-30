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反霸凌專線1953啟用 5大電信助陣

2022/8/30 18:17
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（中央社記者江明晏30日電）教育部宣布「反霸凌專線電話1953」啟用，國內5家電信業協助完成熱線改碼，未來將持續優化，為弱勢提供即時完善的服務。

教育部於今天開學日結合「友善校園週」舉辦「反霸凌專線電話1953」啟用活動。由教育部常務次長林騰蛟、兒福團體及台北市教育局、國內5家電信業者等，共同宣布專線電話正式啟用。

中華電信自民國95年起承攬教育部「反霸凌專線電話服務熱線0800-200-885」，17年以來持續提供服務，協助教育部營造友善安全的教育環境，為弱勢提供即時諮詢專線。

為方便社會大眾記憶及運用熱線，教育部於111年3月委託中華電信進行熱線改碼「1953」整體規劃與建置，中華電於111年6月順利完成相關建置。

中華電信總經理郭水義受邀出席啟用典禮表示，中華電信在疫情期間除了傾力支援政府1922 防疫專線，話務量超過60萬通，這次也配合教育部，盡全力完成熱線改碼，未來將持續優化「1953不再旁觀」服務，為弱勢提供即時完善的服務。

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遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳積極推動兒少福利，善盡企業社會責任，在協助教育部反霸凌專線上，迅速整合行動通訊與新世紀資通固網的電信資源，無償完成建置及設定工作，使用戶皆能以手機或市話撥打1953專線，即轉入落地碼（02-23962221），協助「反霸凌專線電話1953」快速啟用。

台灣大哥大、亞太電信、台灣之星也協助教育部建置「反霸凌專線電話1953」今天正式啟動。（編輯：黃國倫）1110830

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