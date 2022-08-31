安坑輕軌整體進度達9成 年底通車計畫不變

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（中央社記者高華謙新北31日電）新北市新店區安坑輕軌目前整體進度91.13%，正進行第2階段高架段、K6安康至K9十四張列車動態測試，包含列車進出車站全線系統整合測試，預計9月上旬完成，年底通車計畫不變。

新北市長侯友宜今年2月視察安坑輕軌平面段K1到K5車站間列車動態測試後，今天下午再坐上輕軌，參與第2階段高架段列車動態測試，新北市政府捷運工程局局長李政安在途中為侯友宜做簡報。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，安坑輕軌雖面對物價上漲、缺工缺料挑戰，但目前為止進度已達9成；今天坐起來感覺非常平穩、噪音也合乎標準，整個測試也都非常穩定，希望年底夠完工。

侯友宜說，安坑輕軌除了可以節省通勤、通學時間，沿線也有許多觀光休閒地方，像是荷花池二叭子植物園、陽光運動公園等，可帶動安坑地區永續發展。

新北捷運局表示，安坑輕軌15輛列車今年4月全數運抵機廠，另高架車站結構完成，正持續進行裝修工程及水環收尾作業；自今年7月29日列車開進K9十四張站後，隨即啟動全線列車動態測試作業，展現核心機電各系統性能。

此外，安坑輕軌除全線供電系統完成外，主線段通訊、號誌、監控子系統已安裝完成，整體機電設備安裝進度達85%。至於全線系統整合測試持續朝9月上旬完成目標努力，預計年底完工通車。

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李政安則表示，沿途可看見正在裝設或待裝設的隔音牆，沒裝隔音牆前噪音就比法令規定標準還要低，約70分貝，裝設隔音牆後噪音會更小。

安坑輕軌全線設9站，約7.5公里，路線由安泰路與安一路交會處起，沿安一路北行，途經耕莘醫院安康院區、景文科大、陽光運動公園附近，最後銜接十四張站，可轉乘環狀線進入大台北都會區。安坑輕軌通車後，安坑地區居民前往台北市、新北市中心通勤時間預計可縮短15至20分鐘。（編輯：方沛清）1110831