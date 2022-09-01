體育署長懸缺滿1年 續由教育部次長林騰蛟代理

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（中央社記者陳至中台北1日電）台灣代表團去年出征東京奧運時，選手搭經濟艙引發爭議，時任體育署長張少熙在事後請辭，職缺遺留至今已滿1年。教育部今天表示，積極尋覓適當人才中，續由常務次長林騰蛟代理。

台灣代表團於民國110年出征東京奧運時，因選手搭經濟艙、官員搭商務艙引發爭議，張少熙第一時間提出口頭及書面辭呈，但因以賽事及選手為重，仍繼續帶隊完成奧運任務。

在東京奧運賽事告一段落，張少熙返台後於110年8月10日晚間發布聲明，表態會按照原先計畫，於檢疫結束後離開署長職務，回到台灣師範大學擔任教職，教育部長潘文忠尊重張少熙的決定。

張少熙於110年9月2月起歸建台師大，體育署長職務由教育部常務次長林騰蛟代理，至今已滿1年。

教育部今天以文字回應媒體，體育署業務具高度政策性及專業性，接任署長人選須兼具行政能力及體育專業，已持續審酌體育業務發展方向及當前施政重點，積極尋覓徵詢適當人才中。

教育部表示，署長接任人選尚未確定前，先由林騰蛟代理署長職務，各項業務都穩健執行、順利推展。

根據「體育署組織法」第3條，署長職務須是常任文官，或是具備大學校長任用資格，導致人選受侷限。民主進步黨籍立委曾提議修法讓體育署長可採「政務任用」，行政院長蘇貞昌於110年11月在立法院答詢時，表態支持修法方向。（編輯：陳政偉）1110901