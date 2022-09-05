漁業署訪美交流 盼強迫勞動貨品清單警示獲解除

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）漁業署今天表示，「台美漁業勞工權益雙邊會議」2日在美國召開，漁業署表達推動「漁業與人權行動計畫」等作為，美方的強迫勞動貨品清單報告將出爐，漁業署盼此警示獲解除。

行政院農業委員會漁業署發布新聞指出，「台美漁業勞工權益雙邊會議」於美國時間2日下午在美國華盛頓特區召開，由美國勞工部、漁業署進行交流。

漁業署副署長林國平接受中央社記者電話訪問時指出，美國勞工部的強迫勞動貨品清單報告最近將出爐，應可於9月間看到結果；漁業署長張致盛率幕僚赴美與會，分享台灣近期對於提升漁業人權的推動進展，雙方並就保障外籍漁船員權益進行交流，盼此警示狀態獲得解除。

漁業署指出，會中美國勞工部表示，針對列在強迫勞動貨品清單上的輸美產品，美國政府將就強迫勞動情事在相關產品產業的發生率等面向進行評估與檢視，以了解產業強迫勞動情形是否獲得顯著改善。

其次，美國勞工部也注意到漁業署報告說明的「漁業與人權行動計畫」特別加強勞動檢查量能，並推動各項保障與提升外籍船員權益的措施，期盼台灣在擴大對遠洋漁業進行勞動檢查後，有助於導正產業運作情形、降低強迫勞動情事發生；同時期待透過執行社會保護計畫、輔導設置外籍漁船員工會，能讓產官勞研共同監督的作法發揮效益。

另外，漁業署補充，訪美期間，漁業署拜會綠色和平美國辦公室，傳達政府重視漁業人權的立場。關於台灣有2至3艘漁船漁獲被美國海關與邊境保護局（CBP）禁止輸銷美國，則須由業者向美國CBP報告說明改善情況。

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漁業署說明，漁業署於會中報告說明的相關作為包含行政院於5月20日核定的「漁業與人權行動計畫」，經由跨部會推動「落實勞動條件」、「強化生活條件與社會保障」、「強化仲介管理」、「提升監測管理機制能量」、「加強權宜籍漁船管理」、「建立及深化國際合作」、「宣導共善夥伴關係」等7大策略。

同時修正發布「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」，將最低薪資每月由450美元調整為550美元、明確規範休息時間須符合ILO C188公約、提高身故保險金至新台幣150萬元、實支實付醫療保險30萬元、調整仲介機構資格與管理等方面，透過法規修訂及行動計畫落實執行，期能提高境外僱用外籍漁船員權益保障。（編輯：管中維）1110905