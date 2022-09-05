台灣科技電子廠布局北越 設置台校需求浮現

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（中央社記者陳家倫河內5日專電）美中貿易戰以來，台灣電子、科技廠轉進北越地區，當地僑界近來開始就設置台灣學校展開調查與討論，盼解決台商、台幹學齡子女教育問題，讓台商、台幹能全心在越南打拚事業。

2018年美中貿易戰開打後，促使越南加速成為台灣電子、科技廠全球布局的一環，過去2、3年來，北越地區共新增逾30家電子、科技廠及相關衛星廠商，增加投資達30億美元。

新設台廠增多，台籍幹部子女就學問題也逐漸浮上檯面。僑務委員、河內台商會會長洪志華表示，台商、台幹過去往往只能讓子女就讀越南當地學校或者學費昂貴的國際學校，這樣一來會影響外派意願，或是家人必須分隔兩地。

洪志華近來針對北越台商、台幹進行問卷調查，讓對設置台校議題有興趣的人自行填答，結果顯示，在175名填答者當中有150人家中有學齡子女，且又以就讀幼稚園與小學居多，占逾5成。

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洪志華指出，調查結果顯示北越地區台商、台幹大多支持設置台校，設置地點除了河內市，也有人建議可設在海陽省、海防市。台商、台幹也期盼學校能教授華語、台語，讓這些二代認識台灣文化、不忘本。

問卷調查結果也在8月下旬舉辦的僑務工作座談中發布，駐越南代表石瑞琦表示，台商、台幹踴躍討論，顯示這個議題的需要性，未來會持續與河內台商會合作，整合台商各界意見，並回報國內主管單位。（編輯：陳惠珍）1110905