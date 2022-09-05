遠傳前進微笑山線 增設87面可通訊告示牌

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（中央社記者江明晏台北5日電）遠傳電信延續2015年啟動的「加山計畫」，今年5月起攜手新北市政府觀光旅遊局，針對鄰近新北市捷運站的熱門親子登山步道「微笑山線」，進行網路訊號量測優化，沿路共設置87處可通訊告示牌。

新北市境內擁有豐富的山林資源，「微笑山線」串聯樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、石碇、深坑、汐止到平溪等地區，是一條呈微笑曲線的登山步道，適合親子家庭近鄰山間旅遊。

遠傳今年與新北市觀旅局合作，完成「微笑山線」共8條登山步道的訊號量測優化，包括：天上山步道、太極嶺五城山系步道、文筆山系步道、火焰山系步道、龍泉溪系步道、大尖二尖山系步道、大暖尖山系步道、烘爐地步道，沿途設置共87處可通訊告示牌，除了遠傳用戶可正常使用電話、網路，其他電信用戶若無收訊，也可使用遠傳網路撥打112對外求援。

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台灣屬海島地形，山區天候多變，訊號容易受地型阻隔、天候不良等因素干擾，良好通訊與清楚的位置資訊成為山區救援重點。

遠傳表示，自2015年起啟動「加山計畫」，陸續和羅東、新竹、東勢、南投、嘉義、屏東、台東、花蓮8大林管處，以及雪管處、玉管處、自管處、新北市觀旅局合作，動員破萬人次的工程人員前進全台偏遠山區，設立超過950面可通訊告示牌，持續以實際行動守護山友安全。（編輯：蘇志宗）1110905