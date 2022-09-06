水庫延壽多管齊下 水利署：清淤已逾千萬立方公尺

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（中央社記者鄭鴻達台北6日電）水利署清淤腳步不停歇，石門水庫在2021年適逢枯旱期，曾使用陸上機械開挖，近日則利用颱風軒嵐諾的豐沛雨量，4日首次啟用阿姆坪防淤隧道大量清淤，水利署迄8月底已清淤逾1000萬立方公尺，為近5年平均值868萬立方公尺的1.2倍。

經濟部水利署今天表示，為因應近年氣候變遷及用水成長，水利署透過細緻水資源管理，由開源、節流、調度、備援等策略及既有設施改善，如近5年投入新台幣58億元在水庫清淤，迄8月底已清淤逾1000萬立方公尺。

水利署發布新聞稿表示，因台灣人口都市化導致都會區用水需求快速成長，加上近年極端氣候頻發，造成供水安全嚴峻挑戰，因此水利署透過細緻水資源管理的方式，每天監看水情變化，滾動檢討各項節水調度措施，並與農田水利署合作，在滿足農業用水下進行加強灌溉管理。

此外，水利署也將2020年至2021年百年大旱間抗旱經驗，納入「台灣各區水資源經理基本計畫」，趕辦各項水資源建設，包括因地制宜增設人工湖、開發伏流水等多元水源，並推動不受降雨影響的再生水及海淡水等新興水源，及多條備援管線強化區域供水穩定，提升各地區供水韌性。

水利署強調，他們也積極改善既有設施，包括自來水漏水管線的改善，整體目標是在2031年將漏水率降至10%；在水庫淤積面，透過前瞻計畫辦理石門、曾文、南化及白河等水庫防淤隧道設施，興建總經費達121億元。

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關於水庫清淤工作，水利署已在今年年投入約21億元經費，近5年共投入58億元，截至8月底已清淤1056萬立方公尺，為近5年平均值868萬立方公尺的1.2倍。

水利署補充，為宣導降低缺水風險及企業社會責任等觀念，水利署也透過用水計畫查核機制，提升廠商回收率及使用再生水，並加強掌握區域供需情形，作為未來水資源推動依據，提高水資源有效利用。（編輯：楊凱翔）1110906