台南「尚好肥」上市開賣 循環經濟節能減碳邁大步

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（中央社記者張榮祥台南6日電）台南市環保局取得全國第1張由環保機關以生熟廚餘製成肥料登記證的「尚好肥」，今天上市開賣。第二代廚餘肥料「尚好肥」也讓南市循環經濟和節能減碳成效向前邁進一大步。

台南市長黃偉哲今天在台南市永華市政中心主持「尚好肥」上市記者會，同時在東區藏金閣開賣；這是台南市政府環保局城西廚餘發酵廠以家戶廚餘製成肥料，且取得行政院農業委員會認可核發肥料登記證。

黃偉哲說，市府防範非洲豬瘟，為廚餘停止養豬政策預做準備，民國110年建置完成廚餘高速發酵廠，縮減廚餘轉化成堆肥的時間，成功將生熟廚餘製成第二代廚餘肥料「尚好肥」，增加廚餘去化管道。

「尚好肥」即日起以2公斤小份量包裝販售，價格比市售肥料便宜。相信「尚好肥」上市，將帶動農民多多使用有機肥料，不僅減少土壤酸化，也提升有機農業發展，成為良善循環，讓台南循環經濟和節能減碳成效向前邁進一大步。

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台南市政府發布新聞稿指出，「尚好肥」是全國第1張由環保機關以生熟廚餘製成肥料、且取得肥料登記證的典範。環保局也分享2位使用者心得，在「尚好肥」尚未取得肥料登記證前，即率先試用的安南區施姓農民說，把「尚好肥」當作土壤改良劑來使用，整體產量較往年多一半以上；此外，「尚好肥」也能當天然有機肥料使用，對葉菜類尤其適合，與市場上其他肥料相較，有一定競爭力。

另外，安南區的何姓民眾也表示，用過環保局10年前推出的第1代肥料「尚介肥」，相較「尚好肥」含熟廚餘，含氮量較高，對植物來說更營養，且價格親民，會推薦給喜歡植栽者使用。「尚好肥」現階段供應2公斤裝小包裝，特價每包新台幣30元，4包100元。（編輯：孫承武）1110906