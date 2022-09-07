刮刮樂中獎率不透明？台彩：明年背面揭露獎金結構

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台彩7日表示，明年起，刮刮樂上會揭露中獎率和獎金結構等資訊，供民眾參考判斷。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北7日電）許多民眾在春節期間喜歡購買彩券討個新春好兆頭，但有立委質疑刮刮樂中獎率揭露不夠透明；台彩今天表示，明年起，刮刮樂上會揭露中獎率和獎金結構等資訊，供民眾參考判斷。

其中，100元、200元、300元等低面額立即型彩券（即刮刮樂）於券背加註「本期整體中獎率約XX%」文字； 500元（含）以上的高面額立即型彩券，則於券背揭露當期彩券總發行張數、各獎項數量及整體中獎率等詳細獎金結構資訊。

民進黨立委林楚茵3月中旬在立法院財委會指出，售價2000元的刮刮樂「2000萬超級紅包」，經計算，中獎率僅69.33%、回本率不到3成，卻未寫明；售價500元的刮刮樂「金虎獎」回本率只有38.44%，但是彩券上卻只寫中獎率100%，券面也看不出來實際獎項分布。

林楚茵當時舉例，日本、英國彩券會標示總發行量、各獎項數或平均中獎率，供消費者參考；台灣民眾則要到台彩官網上查詢，才能找到獎金結構，不利消費者判斷。

近日，中國信託商業銀行蟬聯公益彩券發行機構，發行時間為期10年、即2024年至2033年，各界關注中獎資訊揭露透明度是否將更精進。

受中信銀委託發行公益彩券的台灣彩券公司今天指出，明年起，刮刮樂上將揭露整體中獎率等獎金結構資訊；其中，面額500元以上的刮刮樂，因券背面積較大，所以印製的資訊會更詳盡。（編輯：楊凱翔）1110907