私校撐不完專輔改善期 可申請提早停招退場

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私校退場審議會目前已決議4所專案輔導學校名單，包括高苑科技大學、大同技術學院、中州科技大學及台灣首府大學。教育部技職司長楊玉惠7日受訪表示，中州科大和台首大雖各有9個月、21個月的改善期，但若學校真的撐不下去，也可提前申請停招。中央社記者陳至中攝 111年9月7日

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（中央社記者陳至中台北7日電）私校退場審議會已決議4所學校列入專案輔導，其中3校改善期為9個月、1校21個月。教育部表示，學校在改善期屆滿前撐不下去，可申請提早停招，由退場基金協助墊付人事費用。

教育部6日、7日接連召開私校退場審議會，目前已公布的專輔名單包括高苑科技大學、大同技術學院、中州科技大學，改善期限都是到民國112年5月31日。台灣首府大學改善期限則是到113年5月31日。

退審會第3次會議指定發言人、教育部技職司長楊玉惠今天下午接受聯訪表示，期限有別，主因是高苑科大等3校是在「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行前，就已列入專輔，依法改善期限不超過1年；台首大則是在退場條例公告後才列入，改善期限最多2年。

不過楊玉惠提到，今天審議的中州科大和台首大，財務都已顯著惡化，可用資金未達標準（維持學校3個月的經常性支出）累積都達12個月。

楊玉惠進一步指出，中州科大8月起就無法如期發放教職員薪資；台首大更於今年6月起開始支用設校基金，也就是已動到學校最後的「保命錢」。

楊玉惠表示，上述兩校每個月須支應的人事成本、水電費等都超過1000萬元，假如董事會沒有再挹注新的財源，現有資金恐燒不了幾個月。

對於學校的改善期，全國教師工會總聯合會（全教總）今天下午以文字回應中央社記者，主張已無改善可能的學校，實在沒必要再給予改善期間，而應快刀斬亂麻。呼籲校方主動申請停招，走向停辦、解散。

對此，楊玉惠表示，中州科大和台首大雖各有9個月、21個月的改善期，但如果學校真的撐不下去，也可提前申請停招。依法學校停招後，將改組為公益董事會，退場基金此時便可協助墊付教職員薪資和離退費用，等學校解散、清算時再償還。

媒體追問，學校如果提前停招，恐使教職員少掉幾個月薪水。但楊玉惠認為，學校撐到最後一刻前，就可能出現欠薪狀況，教師也拿不到薪水，雖可告上民事法庭，但法院審理需要時間，恐怕會拖很久，對當下難以養家活口的教職員來說，學校硬拖下去不見得有利。

楊玉惠也提到，教師待遇條例規定給付教職員薪資，學校和董事須負連帶責任。學校只要開始欠薪，教育部就會對董事個人開罰，藉此督促董事籌措資金，或尋求其他的改善途徑，不能一直都不作為。（編輯：陳清芳）1110907