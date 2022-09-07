客委會盼正名福佬客為「客底」 提升多元族群認知

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北7日電）因應族群主流化政策，客委會今天表示，希望將具客家血統但已不會說客語卻能說流利閩南語的「福佬客」正名為「客底」，盼建立客底與客家族群互動交流模式，提升整體社會多元族群認知。

客家委員會今天發布新聞稿表示，「族群主流化」已是當前政策的核心主軸，過去常以「福佬客」稱呼具客家血統但已不會說客語卻能說流利閩南語的特定族群人士，然而，這個稱謂易讓對客家有認同感且努力學習客語的客家人感到被標籤、次群體化，經客委會召集專家學者及相關代表多次研商，期以「客底」（hagdai）的正名取代「福佬客」一詞。

客委會今年委託學術團隊於全台灣及澎湖辦理「客底文化發展計畫學術基礎資料調查」，並以客底為主要分布聚落所屬的6個地方政府，包含宜蘭縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市及屏東縣，共同辦理「客底文化發展試辦計畫」。

客委會進一步說明，就文化發展試辦計畫而言，未來2年將於上述6個縣市透過「認識」及「體驗」兩種參與方式，連結社區、學校、社團等單位，包含舉辦工作坊、參與式文史田調、教材編寫與戶外教學、文化體驗、出版物製作等主題活動。

客委會說，希望藉此活動讓青少年從小認識族群文化及建立族群意識，並藉由在地公民參與式的親身投入，形成社區凝聚力、創造在地化議題，瞭解家族根源及福佬化脈絡，以多重認同取代單一認同。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，客委會同時委託雲林科技大學教授黃衍明等10名教授，於全台灣及澎湖辦理「客底文化發展計畫學術基礎資料調查」，記錄在北、中、南、東部及澎湖地區客底聚落的分布情形及文化社會現象，並據以繪製全台客底分布地圖及出版可讀性高科普書。

客委會強調，透過活動與調查，希望藉此發展出更具包容與彈性的客底文化政策，進而建構客底與客家族群關係互動交流模式，提升整體社會多元族群認知。（編輯：陳政偉）1110907