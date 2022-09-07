桃機舉辦空難防救實兵演練 盼提升防救災能量

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桃園國際機場機坪7日進行「111年度空難災害防救演習」實兵演練，機場消防隊出動專用化學消防車、配備360度環景攝影與緊急醫療救護資訊平台的救災指揮車，以及最大爬升高度30公尺的雲梯車等各式車輛參與。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年9月7日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場7日電）桃機公司今天舉辦「111年度空難災害防救演習」實兵演練，這是疫情期間首場大規模、跨單位擬真演練，期望加強救災單位間的橫向聯繫，同時也從過程中發現並解決問題。

桃園國際機場公司總經理范孝倫致詞表示，安全是桃機公司最重要的核心價值之一，桃園機場雖擁有全台消防能量最大的機場消防大隊，消防救災能量可達國際民航組織（ICAO）規範最高等級第十級，但仍必要未雨綢繆，透過演練不斷檢視空難災害應變機制。

桃機公司表示，今天的實兵演練情境為模擬客機於南跑道起飛時，突遭遇強勁側風且液壓系統故障，導致鼻輪轉向無法操控，隨後衝出跑道並起火燃燒，機場消防隊接獲塔台通報後赴現場救援，包括桃園市政府、航空警察局、陸軍機械化步兵109旅及機場周邊消防與醫療單位等21個單位派員參與。

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桃機公司指出，實兵演練共有200餘人及各式車輛80輛一起參與，進行機場消防緊急搶救、旅客緊急逃生引導及救助、先期救護、警戒交管、航空公司應變及旅客照料、傷患救護及後送等科目演練。

桃機公司說，除人員外，演習中也進行各式裝備測試，消防隊也出動機場專用化學消防車、救災指揮車及最大爬升高度30公尺的雲梯車等各式車輛參與，另外也邀請中華電信支援行動基地台車加入演習，強化災害現場行動通訊順暢度，同時透過網路全程實況直播，讓其他單位及航空站人員都能在線上參與觀摩。（編輯：李錫璋）1110907