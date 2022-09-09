教育部補助519幼兒園改善遊戲場 確保環境安全

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（中央社記者陳至中台北9日電）教育部截至今年7月底，共補助519所公共化幼兒園（公幼、非營利幼兒園）改善遊戲場，確保設施品質和安全，也結合學校特色，成為幼兒園的亮點。

教育部今天發出新聞稿，為提升幼兒園遊戲場設施品質，使幼兒享有安全學習環境，持續補助幼兒園充實和改善遊戲場設施。

新北市積穗國小原來沒有專屬的戶外遊戲空間，校舍改建工程納入稻穀意象設計，透過不同難度的高低攀爬及溜滑體驗，讓孩子從穿越、鑽行、溜滑梯等遊戲行為訓練大小肌肉發展，並感受互助合作的重要。

幼兒園內還設有潑水牆，源自朱銘美術館的水畫牆，孩子只要拿起水桶及刷子就可隨興作畫，在遊戲過程中增進想像力與創造力。

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南投縣文山國小附幼的多功能遊戲場，運用園內的大樹設計「樹屋」，讓孩子有一個屬於自己的獨立角落空間。再結合滑梯、攀岩牆、斜坡攀爬板、攀爬網等，訓練上臂肌肉及手腳協調發展，並透過抓握訓練刺激腦部發育及協調性。鋪面還採用天然材質溪圓石，增加孩童接近自然的機會。

教育部表示，將持續鼓勵幼兒園充實、改善環境設施設備，透過巧思營造優質的學習環境，點亮孩子的教育之路。（編輯：管中維）1110909