颱風梅花午後可能轉中颱 海警估11日清晨至上午發布

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氣象局指輕度颱風梅花10日午後到晚間可能增強為中度颱風，預估11日清晨到上午會發布海上颱風警報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）中央氣象局最新氣象資料顯示，輕度颱風梅花今天午後到晚間，可能增強為中度颱風，預估明天清晨到上午會發布海上颱風警報。

根據氣象局最新颱風消息，梅花今天上午8時中心位置在鵝鑾鼻東南東方600公里海面上，以每小時12公里速度，向西北行進，中心附近最大風速每秒30公尺，7級風暴風半徑120公里。

氣象局說，目前梅花的強度已經快達輕度颱風上限，且強度持續增強，午後到晚間就可能轉為中度颱風。

氣象局研判，可能明天清晨到上午，發布梅花海上颱風警報，至於是否會有陸上警報，仍待觀察。

氣象局預測，明天起至15日，梅花在台灣東方海面緩慢移動，近似滯留，受颱風外圍環流影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其中北部及東北部降雨較為明顯，山區及基隆北海岸有局部大雨發生機率，其他地區仍為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。（編輯：張芷瑄）1110910

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）