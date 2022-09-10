中秋戶外烤肉留意空氣品質 中南部拉警報

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北10日電）中秋節留意空氣品質，根據監測資料顯示，今天中南部、雲嘉南及高屏地區受東北風挾帶境外污染物影響，空氣品質可能達到橘色、甚至紅色等級，提醒民眾注意。

今天是一年一度中秋節，許多民眾計畫戶外烤肉，但大啖美食也應留意空氣品質狀況，環保署空氣品質監測網今天上午10時30分發布今天最新空氣品質預報，預警中南部空氣品質狀況不佳。

根據今天上午的10時監測狀況，除了雲嘉南地區的空氣品質為橘色提醒外，其餘地區都為普通至良好等級。

不過，空氣品質預報顯示，今天台灣環境風場為東北風，東北風會挾帶境外污染物影響台灣，且午後受光化作用影響，臭氧濃度也易上升影響空氣品質。

空氣品質預報指出，受上述影響，今天竹苗、中部地區及馬祖、澎湖地區空氣品質為「橘色提醒」等級，而雲嘉南、高屏地區及金門地區則會再轉差為「紅色警示」等級，其餘地區則為普通等級。

因應空氣品質預測，台電也依據預報資訊，在考慮天然氣用量、機組運轉條件、環評總量管制等限制條件，在系統供電安全無虞下，依據供電情況，預擬友善降載減排計畫。

包含台中電廠、協和電廠及麥寮電廠分別降載減排，其中台中電廠合計3500MW、協和電廠合計850MW、麥寮電廠合計550MW。（編輯：張芷瑄）1110910