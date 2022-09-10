中秋節賞月 中南部和花東條件佳、北部把握上半夜

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氣象局表示，10日中秋節中南部及花蓮、台東賞月條件佳，北海岸及宜蘭得碰運氣。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）今天是中秋節，中央氣象局表示，中南部及花蓮、台東賞月條件佳，北部也看得到月亮，但要把握上半夜，北海岸及宜蘭得碰運氣。

氣象局預報，今天白天以前各地大多仍為晴到多雲，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨，降雨偏向於山區，範圍不太大，晚上迎風面北部及東北部水氣會逐漸增多，大台北、東北部山區及基隆北海岸會有些零星短暫陣雨，全台多數地區幾乎都可看到月亮。

氣象局說，賞月條件以澎湖金門馬祖最好，可清楚見到明月高掛，中南部及花東地區條件算佳，而颱風梅花的外圍環流約明天凌晨到，北台灣賞月要把握上半夜，北海岸及宜蘭要碰碰運氣。

氣象局提醒，東北風影響，新竹至台南、恆春半島沿海地區及澎湖、蘭嶼、綠島易有較強陣風，今晚起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖可能有長浪；未來幾天新竹至雲林及澎湖沿海適逢年度大潮，台南以南沿海滿潮時潮位也偏高，澎湖、新竹以南沿海低窪地區漲潮期間應注意海水倒灌、局部淹水等現象，海邊活動要特別小心。（編輯：郭諭儒）1110910