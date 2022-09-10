中秋節上午往墾丁台東逾萬車 估午後北返車潮現

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中秋連假出遊車潮多，9日逾3萬5000車次往墾丁、台東，10日上午也累積破萬車次，警方從上午8時許就開始調撥車道因應。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 111年9月10日

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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）中秋連假出遊車潮多，昨天逾3萬5000車次往墾丁、台東，車流量是元旦連假後新高；今天上午也累積破萬車次，警方從上午8時許，就開始調撥車道因應，估午後有一波北返車潮。

根據屏東縣警察局交通大隊車流量統計表，昨天在台1線及台17線車流匯集的水底寮5岔路口，南下往墾丁、台東的有3萬5447車次；今天中秋節南下車流累積至上午11時，也突破1萬189車次，每小時車流量最高落在上午9時許，達2232車次。

屏東枋寮警方今天發布訊息指出，因應南下車流增加，上午8時18分開始進行北上調撥車道，調撥台1線436.5公里至445.5公里北上內側車道供南下車輛使用，目前車流順暢。

警方提醒，今天午後預估會有一波北返車潮，明天中午預計是北返高峰，呼籲駕駛留意交通措施。（編輯：郭諭儒）1110910