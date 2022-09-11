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台鐵號誌故障3度修復 首班車正常行車

2022/9/11 08:53（9/11 09:43 更新）
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圖為中秋連假第一天，民眾在台北車站搭乘台鐵列車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北11日電）台鐵彰化路段位於花壇-員林間的號誌8日上午發生故障，今天3度修復。台鐵局表示，上午首班車正常行車，現場持續監控觀察，後續將全面檢視各計軸器系統，增加備援等。

台鐵這起號誌故障發生在8日上午7時20分，列車經過花壇-員林間中正西路至擺塘巷平交道路段時，計軸通信電纜會受干擾，造成號誌故障，只能以人工通信方式控制平交道柵欄升降，且列車須慢行通過，造成嚴重誤點，過程中幾度以為找到原因，但仍不斷出現問題。

台鐵表示，昨天檢查過程中已縮小範圍，將重點集中於中正西路平交道至擺塘巷平交道之間的號誌電纜，今天凌晨0時起封鎖路線後，針對現場接地、電纜防護及機櫃突波抑制等同時進行改善，並於凌晨完成測試，今早首班車起正常行車，現場持續監控觀察。

台鐵指出，後續將立即全面檢視各計軸器系統，增加備援、排定期程進行預防性檢修，並落實檢修履歷，維持系統功能最佳狀態。

根據台鐵統計，昨天影響137列次、合計延誤3760分、旅客約1萬8749人。

台鐵說明，凡列車誤點達45分以上，對號列車可全額退費，電子票證旅客當次乘車免扣款，定期票延長使用期限1日。

對於連假期間號誌故障耽誤旅客的時間與行程，台鐵也致上最深歉忱。（編輯：陳仁華）1110911

（圖取自台鐵網頁railway.gov.tw）
（圖取自台鐵網頁railway.gov.tw）
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