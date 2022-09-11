中秋連假收假日 國道多處路段壅塞

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（中央社記者余曉涵台北11日電）今天是中秋連假收假日，根據國道即時路況，中午12時左右，國道多處車多壅塞，包含國1竹北-湖口服務區、國3寶山休息站-竹林、國5宜蘭-頭城等時速都不到40公里。

國道即時路況顯示，中午12時左右，國道已經多處路段壅塞不好走，包含國1竹北-湖口服務區、頭屋-頭份、豐原-台中系統、大雅-豐原、台中-大雅、北斗-員林；國3大山-茄苳、苑裡-通霄、清水服務區-中港系統、彰化系統-和美、九如-燕巢系統；國6舊正-霧峰系統、東草屯-舊正；國5宜蘭到頭城時速都不到40公里，部分路段甚至不到20公里。

交通部高速公路局發布新聞稿指出，截至上午11時，國道全線交通量為28.9百萬車公里，預估今天交通量為109百萬車公里，仍在預期流量範圍內，上午國道壅塞路段主要為國1北向西螺服務區至員林、台中至台中系統、頭屋至頭份；國3北向香山至茄苳；國5北向宜蘭至坪林；國6西向東草屯至霧峰系統，其餘路段均能維持行車正常。

高公局預估，下午重點壅塞路段為國1北向苗栗至湖口、南屯至后里、西螺至埔鹽系統；國3北向關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興；國5北向宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統。

高公局建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。（編輯：管中維）1110911