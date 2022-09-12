買iPhone 14抽特斯拉 5大電信備戰開賣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

iPhone 14即將開賣，國內電信業者16日上午在門市展開，並端出針對早鳥的果粉優惠吸引買氣。（中央社製圖）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北12日電）iPhone 14定16日開賣，台灣大哥大斥資近新台幣300萬元，祭出抽「特斯拉」的奇招吸買氣；由於電信業兩大合併案近期已送審，iPhone 14系列推估將是最後一次有電信5雄開賣的機款。

iPhone 14即將開賣，國內電信業者16日上午在門市展開，並端出針對早鳥的果粉優惠吸引買氣。

台灣大哥大（3045）今天公布獎品總值近300萬元的購機活動，11月30日前申辦台灣大1399元以上指定專案搭配iPhone 14系列，有機會抽中1台特斯拉Model 3，還有宏佳騰智慧電車（共14台）。

台灣大將於16日舉辦iPhone 14開賣活動，當天另將邀請14位「我的VIP」忠實果粉到場共襄盛舉，提供包括最新Apple Watch Series 8等三重奏。

遠傳電信推出即刻預約最高賺4000遠傳幣、舊換新加碼1000元， VIP續約最高再折5000元等優惠，並預告還會端出更多重購機優惠。

中華電信向來會針對頭香果粉祭出「買一送一」優惠，今年由於威秀門市熄燈，開賣活動估計會轉至信義區的東區門市舉行。

台灣之星在去年底已正式宣布與台灣大哥大完成合併契約簽署、攜手共組5G台灣隊；遠傳電信則併購亞太電信，兩大電信業合併案近期已送審主管機關，市場推估iPhone 14系列很可能將是最後一次有電信5雄開賣的機款，也由於台灣大和遠傳都承諾承接既有合約，預料會有不少消費者在合併前搶搭「末班車」，成為台灣之星與亞太電信用戶，未來可以較低資費享用較優異的網速。（編輯：郭無患）1110912