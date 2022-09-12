衛星變異點監測頻率提高 南市防農地違規使用

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）內政部升級國土利用監測頻率，衛星變異點通報頻率大幅提高。台南市政府地政局提醒農地地主，不論開發使用或辦理土地改良，一定要向農業局或當地公所洽詢，避免疏於注意受罰。

為遏止國土遭非法傾廢棄物土及農地違規，內政部近期升級國土利用監測頻率，衛星變異點通報頻率，由現行的每月1次提升至每周1次；每年非都市土地的通報次數，自民國105年的235次，提升至110年的1753次。雖然通報後還需實地勘查認定，但稽查頻率大幅提升。

針對嚴重影響環境填埋廢棄物、土案件，台南市政府由農業局主責組成聯合稽查小組，會同地政、都發、環保、經發、工務、水利單位同步勘查，加速查辦效率，保護國土及農地資源。

地政局今天新聞稿指出，對於廢棄物、土案，一旦查獲予以嚴懲，不過查辦過程中，也發現有些地主，是因為土地被承租人違規使用而受害，也有些人是單純農地填土改良，但因不熟悉規定，未申請許可及檢測，屬程序違規而受罰。所以提醒農地地主不論開發使用，或辦理土地改良，一定要向農業局或當地公所洽詢，避免疏於注意而受罰。

地政局提醒民眾，農地違規除受處罰外，還可能會因為非農業使用，無法適用農地免(減)徵地價稅及土地徵值稅等優惠，地主要確認使用項目合法、程序完備，避免貪圖方便因小失大。

依地政局分析，110年至今年7月571件裁罰案，其中農地違規搭蓋建築或構造物占65%（369件），為最多違規態樣；其次是整地鋪設水泥或碎砂石，約占20%（112件）。

地政局長陳淑美提醒，土地使用除要符合用地管制外，也要依用地主管機關申辦程序提出申請，經主管機關核准後再來施設才合法。舉例來說，民眾想在非都市土地農牧用地上蓋建物，首先要釐清建物用途是否符合非都市土地使用管制規則的容許項目，若是興建農舍、溫室、農業產銷設施、圍籬、曬場等，雖符合農牧用地容許項目；但施設前仍須檢附計畫書向農業局或公所提出申請，等審查通過後再行施工

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另外，建物達一定規模還需另向建管機關申辦建築執照及取得使用執照，才是完整合法使用。其中，不論哪個環節未遵守，一旦查獲會因不符農用，依區域計畫法處6萬元至30萬元罰緩，所以農地使用要多注意，不要未經核准就自行施作。

除了地上違規蓋建物，地政局新聞稿也提醒，鋪設水泥地、碎石及填土也是農地常見違規樣態，由於衛星24小時空中巡航，新鋪設水泥地難逃監測。農民有相關使用農用需求，務必依規定向農業局或公所申辦核准再施作。（編輯：孫承武）1110912