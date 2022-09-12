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唐鳳出席亞太網路治理論壇 分享數位轉型減碳經驗

2022/9/12 21:03
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（中央社記者潘姿羽台北12日電）數位發展部部長唐鳳今天受邀以視訊參與2022年亞太區域網路治理論壇（APrIGF），他會中分享台灣以數位轉型方式推動減碳，不只大企業有能力做到，中小企業也可以用簡單的方式導入減碳方案。

今年的亞太區域網路治理論壇由新加坡主辦、9月12日至14日舉行，是一場結合線上與實體的會議，大會主題為「以人為本：預見包容、永續與可信任的社群引領網路」。

唐鳳受邀以視訊方式參與座談，就「邁向生態網路：永續與節能網路的政策制定與戰略的多方對話」議題，分享台灣以數位轉型推動減碳的作法與經驗。

唐鳳表示，台灣是以數位轉型的方式推動減碳，例如數位產業署的「台灣雲市集」平台，中小企業可以更容易導入減碳計算、能源管理系統等相關雲端解決方案。

舉例來說，台灣在疫情期間透過「台灣雲市集」協助小攤商導入行動支付，中小企業可以直接在平台選購所需要的服務，體驗數位轉型在中小型企業推動的可行性。

面對淨零碳排議題時，「台灣雲市集」也增設減碳計算、能源管理系統等相關雲端解決方案，共上架11家供應商、14件雲端方案，例如碳盤查電能管理雲端系統、組織溫室氣體盤查解決方案、以租代購電力監控系統、電能管理雲平台等等，中小企業能用較簡單的方式，導入所需的減碳方案。

唐鳳進一步指出，總統蔡英文已訂下台灣2050淨零排放的目標，除了上述政府透過雲市集導入減碳方案，國家通訊傳播委員會（NCC）也規劃3G網路將在2024年落日，一旦3G網路關閉，語音通話系統轉至4G語音服務（VoLTE）後，全台灣一年將可減少約1億度用電。

「亞太區域網路治理論壇」（APrIGF）是聯合國經濟社會理事會「網路治理論壇」（IGF）下的區域層級活動，由亞太區域各國參與討論、交流及合作，盼最終提升亞太地區網路治理。

APrIGF從2010年起每年舉辦，至今已在香港、東京、首爾等多個城市登場，2016年也曾由台北擔任論壇主辦城市。（編輯：林興盟）1110912

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