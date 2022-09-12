看準自助結帳趨勢 7-11年底前全數設X POS收銀機

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（中央社記者鄭鴻達台北12日電）超商龍頭7-ELEVEN今天宣布在世新大學開設第6家「X-STORE」，看準自助結賬普及化趨勢，宣布將在年底前在全台逾6500家門市，導入可自助結帳的「X POS」收銀機。

7-ELEVEN瞄準自助結帳普及化趨勢，今天透過新聞稿表示，除已在7月陸續於上百家門市導入兼具人工、自助結帳雙功能的收銀機「X POS」，預計於12月底前導入全台逾6500家門市，預計更換的機台數高達1.4萬台。

7-ELEVEN也宣布，首家進駐校園商場的「X-STORE 6號店」未來超商，坐落世新大學管理學院1樓，門市總營業面積29.8坪，以「複合體驗區」與「自助體驗區」雙區規劃。

7-ELEVEN說明，X-STORE 6號店是其打造的首家可一站體驗AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）雙科技應用的元宇宙生活服務平台，，並首度複合「多功能包廂專區」，讓場景體驗經濟再升級。

7-ELEVEN指出，自2018年起打造的科技零售實驗場域X-STORE，串聯OPEN POINT生態圈會員、點數、支付3大核心服務，方便消費者一鍵完成支付、累點、存發票3大結帳流程。

7-ELEVEN看好未來元宇宙串連零售架構全新智能消費體驗，整合狂點、微軟、巧禾、NEC、PTC、PIC等6家科技大廠架構、10項專業科技技術，提供自住體驗，導入X-STORE 6號店。

7-ELEVEN說明，消費者走進X-STORE 6實體門市，能透過智慧型手機、平板電腦開啟遊戲化的X-STORE APP，登入OPEN POINT會員即可體驗AR、VR雙購物架構元宇宙生活服務平台。

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消費者在X-STORE 6店內實體貨架上拿起商品，只要用手機掃一下，就可以AR掌握最新商品資訊、優惠，可節省消費者時間成本，也讓門市張貼的POP作業流程省力化、省紙化。

此外，X-STORE 6突破實體門市賣場空間陳列商品數限制，串聯X-STORE APP融合VR購物體驗，不論是3C、家電、家具、精品專櫃等各式生活所需，都能透過VR串連i預購平台輕鬆下單。（編輯：張均懋）1110912