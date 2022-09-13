唐獎大師論壇19日登場 首場法治獎得主台大開講

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北13日電）第5屆唐獎大師論壇將於9月19日到28日登場，共有5場次論壇，首場由法治獎得主雪柔‧頌德斯（Cheryl Saunders）在台灣大學揭開序幕，與台灣的青年、憲改運動團體共同探討。

唐獎基金會今天發出新聞稿，第5屆大師論壇，法治場19日在台灣大學，生技醫藥場20日在台北醫學大學、28日在清華大學，漢學場21日在台灣大學，永續發展場則是26日在成功大學。

唐獎基金會指出，第5屆得主都是國際重量級人物，論壇也邀請多名國內重量級專家學者及民間團體代表參與對談，透過不同觀點交流碰撞，將有精彩火花。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

首場次登場的是法治獎得主雪柔‧頌德斯，是國際「比較憲法」專家，將以「憲法變遷中的公眾參與：從比較憲法的觀點出發」為題，以連線方式在台大發表演講。

唐獎基金會指出，台灣年底將舉行公民權下修為18歲的修憲公投，是台灣重要的憲法時刻。雪柔‧頌德斯將分享數10年來觀察世界各國公眾參與的情形，並與台灣的青年公民團體、憲改運動者及學者，透過18歲公民權議題，從不同角度一同反思憲法變遷中的公眾參與。相關場次及報名可參考唐獎網站。（編輯：張芷瑄）1110913