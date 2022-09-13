發票盃路跑12/4台南登場 捐3張發票免費參加休閒組

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（中央社記者張璦台北13日電）財政部南區國稅局宣布，今年統一發票盃路跑活動將結合明年元旦上路的國民法官新制，12月4日在台南開跑，今天起開始報名；想參加休閒組（3K）的民眾，只要捐贈今年11至12月統一發票3張，即可免費參加。

財政部統一發票盃路跑活動邁入第13年，今年將於12月4日在台南市政府永華市政中心西側廣場，及西拉雅廣場熱鬧開跑；因應國民法官新制明年1月1日正式上路，這次活動更結合司法院一起為新制起跑，攜手做公益。

南區國稅局表示，今年財政部統一發票盃暨國民法官新制路跑活動，分為半馬組（21K）、挑戰組（12K）及休閒組（3K）。

半馬組及挑戰組分別酌收報名費新台幣400元及200元，名額各6000名；休閒組民眾只要捐贈今年11至12月統一發票3張（每張10元以上紙本或雲端發票），即可免費參加，名額8000名（活動現場開放1000名）；各組完跑後可憑號碼布領取精美完跑禮，還可參加現場抽獎及宣導活動。

採取網路報名休閒組的民眾，需於活動當天12月4日領取路跑號碼布時，捐贈11至12月統一發票3張。

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南區國稅局指出，統一發票創造的稅收是政府重要財源之一，統一發票盃路跑活動過去12年共辦理53場、吸引近61萬人參加，募集超過1000多萬張發票，全數捐贈社福團體，發票中獎金額超過千萬元。

此外，南區國稅局表示，這次活動特別感謝司法院、合庫金控、第一金控、兆豐金控、華南金控、台灣中小企銀、台南市政府及台灣港務公司全力支持；活動所募集的發票將全數捐贈社福團體，網路報名期間自今年9月13日下午4時起至10月27日止，詳情可上活動官方網站（https://www.2022mofrun.com.tw/）報名及查詢。（編輯：張均懋）1110913