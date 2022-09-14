嘉縣參加越南旅展 力推觀光景點及國慶焰火

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交通部觀光局與台灣觀光業者組團共赴越南胡志明市，參加當地舉行的國際旅展，嘉義縣是全台唯一參加海外宣傳的縣市政府，力推嘉義觀光及2022國慶焰火在嘉義，台灣駐越南台北經濟文化辦事處代表石瑞琦（前左2）也到場參觀。（嘉義縣文觀局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年9月14日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）嘉義縣政府推廣「2022國慶焰火在嘉義」，委託旅行社參加9月8日起連3天的越南胡志明市國際旅展，邀請越南旅客重溫台灣好味道及嘉義美好風光，提前部署邊境解封後旅遊商機。

嘉義縣文化觀光局今天發布新聞稿表示，交通部觀光局及22家台灣業者共計35人組團共赴越南胡志明市，參加從9月8日起連3天的越南胡志明市國際旅展（ITE HCMC），嘉義縣是全台唯一參加海外宣傳的縣市政府。

文化觀光局長許有仁告訴中央社記者，雖然目前國境尚未開放，為力推嘉義觀光及國慶焰火，特別與惠康旅行社合作參與這次國際旅展，邀請越南旅客重溫台灣好味道，提前部署邊境解封後旅遊商機。

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許有仁說，惠康旅行社這次受到縣府委託，除了到胡志明市國際旅展（ITE HCMC）參展宣傳，更大的任務是向越南當地最主要的40家出境旅行社推廣嘉縣旅遊觀光，與當地的旅行業龍頭接洽、媒合，為未來的國境開放預作準備，提前讓越南業者了解嘉義觀光現況，有助未來遊程包裝與結合。

許有仁指出，東南亞遊客對嘉義的阿里山都非常熟悉，不管是搭乘小火車或是品嘗高山茶皆深受遊客喜愛，今年國慶焰火更是重頭戲，期待越南朋友也能在國境開放時就立刻來台欣賞年度盛事。（編輯：謝雅竹）1110914