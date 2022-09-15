境外污染物及臭氧濃度高 西半部空氣品質拉警報

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（中央社記者張雄風台北15日電）行政院環境保護署今天表示，西風挾帶境外污染移入影響西半部地區及離島，午後則有臭氧濃度上升，預估北部、高屏及金門、澎湖空氣品質為「紅色警示」等級。

根據環保署空氣品質監測網，今天環境風場為偏西風至西南風，西風挾帶境外污染移入影響西半部地區及離島，且西半部地區風速稍弱，污染物易累積；午後受光化作用影響，臭氧易上升。

環保署預估，今天宜蘭及花東空氣品質為「良好」等級；馬祖為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南為「橘色提醒」等級；北部、高屏空品區及金門、澎湖為「紅色警示」等級。

根據空氣品質監測網，上午10時僅澎湖馬公空氣品質達橘色提醒等級，主要污染物為臭氧；西半部地區都為普通等級。

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環保署預估，明天至17日環境風場轉為偏北風，北風仍可能挾帶境外污染南下影響台灣，空氣品質多為橘色提醒；18日至19日傍晚環境風場為西南風，迎風面擴散條件佳，空氣品質稍好轉；19日晚間至20日環境風場轉為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中南部地區位於下風處，污染物稍易累積。

空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動。（編輯：管中維）1110915