台2線聯結車翻落事故處理完成 鐵公路恢復通行

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一輛聯結車15日行經台2線宜蘭頭城段時衝出路邊護欄後側翻，卡在下邊坡處，距離下方的鐵軌只有10公尺，當地鐵公路一度封閉。（台鐵提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年9月15日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）一輛聯結車今天行經台2線宜蘭頭城段時衝出路邊護欄後側翻，卡在邊坡，距下方的鐵軌只10公尺，當地鐵公路一度封閉，經將聯結車拖離後，鐵路於下午恢復雙線通行。

警方表示，台2線116公里處公路也在下午近3時先恢復單線雙向管制通行。

由黃姓男子駕駛的聯結車，上午7時48分行經省道台2線116公里處（宜蘭頭城段）時，不慎衝出路邊護欄後側翻，卡在下邊坡處，距離下方的鐵軌只有10公尺。現場約有50公尺的護欄被撞斷，車頭損毀，車體零件四處散落，邊坡樹木都被壓毀，恐對台鐵列車通行造成重大影響。

交通部台灣鐵路管理局、宜蘭縣政府警察局礁溪分局、宜蘭縣政府消防局、台電等單位獲報後都出動人力，陸續趕赴現場處理、管制交通。公路總局第四區養護工程處也派裝載機進駐現場支援，並通知吊車前往現場排除。黃姓男駕駛自行脫困。

為清理現場，相關單位請來兩輛吊車，並在中午12時許針對現場附近的公路與大理到福隆之間的鐵路東、西正線雙線封鎖，以利拖吊人員將鋼索綁在聯結車底部主要支架。拖吊人員花了約1個小時才順利將聯結車吊離邊坡，移到路面上，不影響鐵路行車。

警消表示，黃男脫困後意識清楚，無明顯外傷，胸口疼痛，送醫治療，酒測值為零，肇事原因待釐清。

台鐵宜蘭運務段表示，東正線自下午1時起先恢復慢行通車，因西正線靠近邊坡處還有車體零件及護欄需處理，為避免掉落影響台鐵列車行車安全，西正線延至下午2時30分慢行通車，速限時速30公里。

台鐵宜蘭運務段表示，這起事故共計影響41列次，旅客約7205人。（編輯：唐聲揚）1110915