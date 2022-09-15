iPhone 14開賣倒數 中華電果粉排隊68小時拚頭香

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（中央社記者吳家豪台北15日電）iPhone 14系列新機將於16日開賣，今天已有民眾在中華電信門市外面排隊等待。一間做手機客製化防護膜的公司為了服務客戶，員工輪班從13日中午開始幫忙排隊搶得頭香，到正式開賣為止將排隊約68小時。

低調不願入鏡的防護膜公司員工李先生告訴中央社記者，電信業者13日公布提供排隊優惠的門市後，公司就動員18人、每天輪3班到現場排隊，主要是為了服務客戶，老闆也會第一時間購買新機帶回公司研究玻璃材質，以便後續進行客製化防護膜相關工作。

自備矮凳的李先生說，排隊最辛苦的是「一直坐、腰很酸」，等待期間也會處理一些公事。至於客戶想買哪款iPhone 14機型都還沒確認，到開賣前最後一刻還可能改變心意。

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蘋果3款新機iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max將於16日上午8時正式開賣，中華電信將在台北東區服務中心舉辦首賣會，前80名排隊客戶可獲得新台幣3600元優惠券，前10名再加碼送價值7990元的AirPods Pro耳機。

電信三雄開賣會今年首度「分道揚鑣」，除了中華電信維持以往排隊購機方式，台灣大哥大改為舉辦限定邀約的驚喜派對，邀請14位VIP果粉用戶到台北威秀直營門市體驗包場感受。遠傳首度離開信義區，移師台北三創門市舉辦首賣會，搶得排隊頭香民眾可獲遠傳加碼送iPad Air一台。（編輯：趙蔚蘭）1110915