國際快遞DHL推綠能運具 台灣首導入三輪電動車

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國際快遞品牌業者DHL 15日宣布與宏佳騰智慧電車合作，導入12台商用三輪智慧電動車至台灣運務車隊，將用於台北、桃園與台中運務作業，預計每年可減少6噸碳排放。（DHL台灣分公司提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年9月15日

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）國際快遞品牌業者DHL推動綠能運具，今天宣布與宏佳騰智慧電車合作，首度導入12台商用三輪智慧電動車至台灣運務車隊，預計每年可減少6噸碳排放。

DHL台灣分公司發布新聞稿，新綠能車款加入後，將提高摩托車隊綠化比例達78%，使用於台北、桃園與台中的運務作業，預計每年可減少6噸碳排放。

DHL國際快遞台灣總經理黃湧君說，推動永續發展是DHL的使命，在台灣積極推動綠色運具，未來也將持續與台灣的電動車商合作，加速達成車隊綠化的目標。

DHL國際快遞在台灣車隊中的綠能運具，目前還有Gogoro電動機車、中華汽車e-VERYCA電動車等，綠色運具占整體車隊的15%，預計明年全面汰換燃油摩托車，達成摩托車隊100%綠化，2030年前達成60%運務車隊電動化的目標。

除推動綠色運具，DHL也積極優化設施，目前全台12座主要服務中心及機場運務中心，全面使用LED節能燈具，並陸續裝設太陽能板以減少碳排放。（編輯：陳政偉）1110915