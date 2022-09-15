更多編輯台推薦新聞：
金鐘獎主持群曝光 首日曾國城攜手唐綺陽、戲劇類曾寶儀擔綱
娛樂

金鐘獎主持群曝光 首日曾國城攜手唐綺陽、戲劇類曾寶儀擔綱

新台幣重貶至31元將成新常態 對台灣經濟影響一次看懂
產經

新台幣重貶至31元將成新常態 對台灣經濟影響一次看懂

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素
生活

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄
運動

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐洲議會通過台海決議 要求歐盟助台強化「矽盾」
首頁 / 生活
電動車
新聞專題
電動車1/300
首頁 / 生活

國際快遞DHL推綠能運具 台灣首導入三輪電動車

2022/9/15 19:04（9/15 19:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國際快遞品牌業者DHL 15日宣布與宏佳騰智慧電車合作，導入12台商用三輪智慧電動車至台灣運務車隊，將用於台北、桃園與台中運務作業，預計每年可減少6噸碳排放。（DHL台灣分公司提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年9月15日
國際快遞品牌業者DHL 15日宣布與宏佳騰智慧電車合作，導入12台商用三輪智慧電動車至台灣運務車隊，將用於台北、桃園與台中運務作業，預計每年可減少6噸碳排放。（DHL台灣分公司提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年9月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北15日電）國際快遞品牌業者DHL推動綠能運具，今天宣布與宏佳騰智慧電車合作，首度導入12台商用三輪智慧電動車至台灣運務車隊，預計每年可減少6噸碳排放。

DHL台灣分公司發布新聞稿，新綠能車款加入後，將提高摩托車隊綠化比例達78%，使用於台北、桃園與台中的運務作業，預計每年可減少6噸碳排放。

DHL國際快遞台灣總經理黃湧君說，推動永續發展是DHL的使命，在台灣積極推動綠色運具，未來也將持續與台灣的電動車商合作，加速達成車隊綠化的目標。

DHL國際快遞在台灣車隊中的綠能運具，目前還有Gogoro電動機車、中華汽車e-VERYCA電動車等，綠色運具占整體車隊的15%，預計明年全面汰換燃油摩托車，達成摩托車隊100%綠化，2030年前達成60%運務車隊電動化的目標。

除推動綠色運具，DHL也積極優化設施，目前全台12座主要服務中心及機場運務中心，全面使用LED節能燈具，並陸續裝設太陽能板以減少碳排放。（編輯：陳政偉）1110915

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
龔明鑫：台灣在電動車有很大機會 國發基金準備好了