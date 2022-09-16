粉紅超跑首次到台東 白沙屯三媽祖慶贊天后宮建醮

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台東天后今年舉辦12年1次虎年建醮活動，並首次邀請苗栗白沙屯拱天宮三媽祖參與，有「粉紅超跑」之稱的媽祖鑾轎16日首度現身台東地區，和後山媽會合。中央社記者盧太城台東攝 111年9月16日

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（中央社記者盧太城台東縣16日電）有「粉紅超跑」之稱的苗栗白沙屯拱天宮三媽祖今天到台東，參與台東天后宮建醮活動，信徒搭遊覽車跟到台東；兩媽祖神轎會合遶境，上千信徒跟隨並跪地「躦轎腳」。

有132年歷史的台東市天后宮，12年1次建醮系列活動將在20日登場，天后宮去年特別邀請從未來過台東的白沙屯拱天宮三媽祖贊境。

今天清晨3時舉行團拜儀式後，隨即奉請三媽祖登轎出發，下午1時許抵達台東，各地信徒搭乘上百輛遊覽車跟著到台東，聚集在台東體育館。接著和台東天后宮後山媽會合，焚香祈拜後在千名信徒陪同下遶境。

白沙屯三媽依慣例隨興遶境，才剛走到路口已經有數百信徒攜老扶幼跪拜地上，等待媽祖神轎從身上掠過「躦轎腳」，接著首站衝入台東知名的鯉魚山龍鳳佛堂，信徒跟著湧入，擠爆鯉魚山。

「第一次親眼看到媽祖遶境，很真實」台東林姓民眾說，這是白沙屯三媽第一次到台東，他和朋友們上週就特別請假，要參加今天下午的活動，他也帶家人一起參與「躦轎腳」，祈求讓沙屯媽賜福。

台東市長張國洲表示，公所上週開始就有很多同仁表示，要特休參加今天遶境活動，非常感謝拱天宮天上聖母，參加台東天后宮建醮祈福遶境活動，相信這次活動不僅賜福台東地方，也可以在天上聖母的護佑下，讓每個人都平安。

拱天宮主任委員洪文華接受中央社記者訪問表示，去年台東天后宮擲筊請示，可以邀請拱天宮三媽祖到台東贊境，參加天后宮的七朝祈安清醮，「看到台東民眾熱烈歡迎，相信媽祖都很高興」。

台東天后宮董事長林有德說，白沙屯三媽祖首次翻山越嶺到台東，遶境祈福，希望台東民眾平安，做生意的賺大錢。

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白沙屯媽祖今天下午與台東後山媽會合從台東體育場出發，先到鯉魚山龍鳳佛堂，之後到台東縣政府、台東救世殿、台東玄武堂等多家廟宇，晚間再回台東天后宮。今晚7時進廟前，台東玄武堂寒單爺，將在天后宮廣場前做炮炸寒單爺儀式，迎接白沙屯媽祖和後山媽入廟駐駕1晚，明天上午再到各醮壇巡禮，預計中午回天后宮。

台東天后宮擁有132年歷史，依例自1962年由當時主委林錦泉及委員會決定，台東市每12年舉行1次建醮活動，以祈神酬恩、施鬼祭魂、敬天謝神，今年是第6次，以台東市為醮域，是地方宗教盛事之一。（編輯：黃世雅）1110916

台東市天后宮12年1次建醮系列活動將在20日登場，廟方特別邀請從未到過台東的苗栗白沙屯拱天宮三媽祖贊境，白沙屯媽16日與後山媽雙神轎會合在台東市區遶境，場面相當熱鬧。中央社記者盧太城台東攝 111年9月16日

台東天后宮20日起舉辦12年1次的虎年建醮活動，今年首次邀請苗栗拱天宮白沙屯媽祖參與，「粉紅超跑」16日下午抵達台東，所到之處擠滿信眾人潮。中央社記者盧太城台東攝 111年9月16日