南橫公路梅山口至向陽路段 19日持續預警性封閉

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）台東縣池上今天下午發生芮氏規模6.8地震，公路總局第三區養護工程處表示，南橫公路梅山口至向陽路段19日將持續預警性封閉，上午7時至下午5時不開放通行。

公路總局第三區養護工程處甲仙工務段今天接受媒體訪問表示，經巡視，南橫公路高雄段道路基礎無損壞，但有發生多起零星落石，而東部情況較為嚴重。

台東昨天晚上發生規模6.4地震，南橫公路梅山口至向陽路段今天上午7時至下午5時實施預警性封閉，但今天下午又再發生規模6.8地震，公路總局第三區養護工程處今天發布訊息表示，19日上午7時至下午5時持續實施預警性封閉。

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公路總局第三區養護工程處表示，台20線南橫公路路段經保全巡邏發現多處路段有零星落石並已持續排除，但梅山口至向陽管制路段，因餘震持續發生恐有偶發落石坍方，為確保用路人安全，已指派搶修機具進駐待命，保全人員也將守視警戒。

南橫公路梅山口至向陽路段19日上午7時至下午5時將實施預警性封閉，屆時將不開放，公路總局第三區養護工程處呼籲用路人勿前往；並建議用路人近日非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。（編輯：黃世雅）1110918