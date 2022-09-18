更多編輯台推薦新聞：
南瑪都被認定超級颱風 日本學者：罕見現蹤高緯度
國際

南瑪都被認定超級颱風 日本學者：罕見現蹤高緯度

一週大事／費德瑞宣布退休、中企在台高科技界挖角竊密...
生活

一週大事／費德瑞宣布退休、中企在台高科技界挖角竊密...

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
台東地震
新聞專題
台東地震2/45
首頁 / 生活

LINE安全通報 緊急災難可按鍵回報安全狀態

2022/9/18 21:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹18日電）台東連續兩天發生強震，LINE在官網發文表示，當發生芮氏規模6（含）以上且造成嚴重損害的地震時，民眾可利用「LINE安全通報」功能，點選按鍵便可立即回報自己的安全狀況，也能快速查看家人好友是否安全。

LINE指出，「LINE安全通報」是採用便捷快速的狀態回報方式，不需打字，點選按鍵即可在緊急災難發生時，透過LINE立即回報自己的安全狀況，也能快速查看家人好友們是否安全，減少因無法即時逐一聯繫上至親好友而感到的焦慮。

LINE表示，「LINE安全通報」是全國性功能，無法只鎖定單一縣市，由LINE團隊開啟與關閉。目前開啟情況有，一是芮氏規模6（含）以上且造成嚴重損害的地震，二是影響強烈且造成嚴重損害的颱風，三是其他情況嚴重的大型事件。

當功能開啟時，符合對應LINE版本的台灣用戶，就會在LINE「主頁」看到「LINE安全通報」欄位。「LINE安全通報」適用版本為LINE 12.7.0（含）以上，Android與iOS雙平台都可使用。目前未支援手機以外版本，如電腦版。

LINE指出，「LINE安全通報」中回報自己的安全狀態功能，使用者可於LINE主頁上方顯示的「LINE安全通報」欄位中，點選「回報我的狀況」，即可進一步點選「我很安全」或是「我有受影響」，並選擇下方的預設訊息，例如「我沒事，請別擔心」。

至於查詢好友的安全狀態功能，使用者於LINE主頁中的「好友名單」處，點選「安全通報」，即可看到好友目前回報的狀態。

至於了解更多相關資訊的功能，使用者於LINE主頁上方顯示的「LINE安全通報」」欄位中，點選「瞭解更多」，會連結至與緊急事件相關的頁面。（編輯：蘇志宗）1110918

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮六十石山遊客受困 業者免費供餐及住宿安置