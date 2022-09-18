LINE安全通報 緊急災難可按鍵回報安全狀態

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（中央社記者張建中新竹18日電）台東連續兩天發生強震，LINE在官網發文表示，當發生芮氏規模6（含）以上且造成嚴重損害的地震時，民眾可利用「LINE安全通報」功能，點選按鍵便可立即回報自己的安全狀況，也能快速查看家人好友是否安全。

LINE指出，「LINE安全通報」是採用便捷快速的狀態回報方式，不需打字，點選按鍵即可在緊急災難發生時，透過LINE立即回報自己的安全狀況，也能快速查看家人好友們是否安全，減少因無法即時逐一聯繫上至親好友而感到的焦慮。

LINE表示，「LINE安全通報」是全國性功能，無法只鎖定單一縣市，由LINE團隊開啟與關閉。目前開啟情況有，一是芮氏規模6（含）以上且造成嚴重損害的地震，二是影響強烈且造成嚴重損害的颱風，三是其他情況嚴重的大型事件。

當功能開啟時，符合對應LINE版本的台灣用戶，就會在LINE「主頁」看到「LINE安全通報」欄位。「LINE安全通報」適用版本為LINE 12.7.0（含）以上，Android與iOS雙平台都可使用。目前未支援手機以外版本，如電腦版。

LINE指出，「LINE安全通報」中回報自己的安全狀態功能，使用者可於LINE主頁上方顯示的「LINE安全通報」欄位中，點選「回報我的狀況」，即可進一步點選「我很安全」或是「我有受影響」，並選擇下方的預設訊息，例如「我沒事，請別擔心」。

至於查詢好友的安全狀態功能，使用者於LINE主頁中的「好友名單」處，點選「安全通報」，即可看到好友目前回報的狀態。

至於了解更多相關資訊的功能，使用者於LINE主頁上方顯示的「LINE安全通報」」欄位中，點選「瞭解更多」，會連結至與緊急事件相關的頁面。（編輯：蘇志宗）1110918