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吳德榮：巴士海峽週末有熱帶擾動 北、東半部轉雨

2022/9/19 08:36
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（中央社記者張雄風台北19日電）氣象專家吳德榮今天表示，週末前後台灣及巴士海峽附近有「熱帶擾動」活動及發展的跡象，北部、東半部有明顯降雨，但不確定性大，應持續觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地多雲時晴，部分平地及山區有短暫雨，各地區氣溫與昨天類似；明天各地多雲時晴，中南部及花東部分平地及山區仍有短暫雨，有一小股冷空氣，氣溫略降，北台略轉涼。

吳德榮指出，最新模擬顯示，21日東北風水氣略增，北部及東半部多雲有局部短暫雨，中南部晴時多雲、午後山區有局部短暫雨；22日、23日白天水氣減少，各地大多晴時多雲，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨，早晚偏涼，日夜溫差大。

吳德榮提到，最新歐洲模式系集模擬顯示，週末前後台灣及巴士海峽附近有「熱帶擾動」活動及發展的跡象，23日晚間至25日東北風及熱帶擾動影響，北部、東半部有明顯降雨；不過「不確定性」大，模式會再調整，應持續觀察。

吳德榮說，今晨「南瑪都」已快速減弱至「中颱」下限，在日本九州西側登陸，轉向東北大迴轉，暴風圈將掃過九州、四國及本州，持續減弱中；明天下午進入日本東部海面「變性」、消失。

中央氣象局也發布長浪即時訊息，颱風南瑪都外圍環流影響，今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生，在宜蘭蘇澳、花蓮、蘭嶼、馬祖已觀測到1.5至2公尺左右的浪高。（編輯：郭諭儒）1110919

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