台東強震 水利署全面檢修水庫及堤防構造物

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（中央社記者曾智怡台北19日電）昨天台東池上發生芮氏規模6.8強震，中南部、東部影響較大，水利署長賴建信要求立即針對震度4級以上水庫、滿庫水庫啟動特別檢查，震度較大有風險、或危害度較高堤段展開非破壞性監測，堤防損壞輕微者一週內完成搶修。

水利署今天透過新聞稿表示，地震發生後第一時間出動巡查堤防、水門等構造物安全，除台東卑南溪瑞源、后湖堤防水防道路有龜裂，其餘正常；各水資源局及水庫管理單位也迅速檢視水庫運轉均為正常。

水利署表示，從17日晚上9時41分台東關山發生芮氏規模6.4地震後，隨即依照標準作業程序，對於震度大於4級地區的水庫，以及震度大於5（弱）級地區河堤或護岸、海堤地震啟動查報機制，各河川局的防汛護水志工也積極協助巡查及通報，提供即時災情迅速進行應變處理。

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另外，對於堤坊與各橋梁銜接界面、水門啟閉功能、河道有否隆起、倒坍橋面是否影響通洪等，均詳細檢視查核，並即刻啟動復建，相關備用電源及油料均檢查補充，與搶修廠商也保持密前聯絡，以備不時之需；由於時值汛期，仍需防汛安全為先，避免二次災害發生。

水利署呼籲民眾近期注意可能發生餘震，並注意自身安全，尤其注意山區邊坡土石鬆動的危害，也提醒民眾可透過防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）、facebook防汛抗旱粉絲團、行動水情APP、警戒簡訊通報系統及免付費電話0800-079-579（你去救、我去救）等防災避災工具，掌握即時訊息。（編輯：翟思嘉）1110919