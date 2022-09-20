中研院統籌太平洋鄰里協會年會 聚焦人性化科技

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（中央社記者張雄風台北20日電）中央研究院所統籌太平洋鄰里協會2022年會暨聯合會議，共有8國、逾百專家共同探討數位時代的人性化科技，並設有專題演講，其中2場由中研院院士王寳貫及曾志朗主講。

中研院今天發布新聞稿表示，太平洋鄰里協會（Pacific Neighborhood Consortium, PNC）2022年會暨聯合會議共有來自全球8國、逾百名專家學者齊聚一堂，統籌此次大會的PNC執行長暨中研院數位文化中心召集人陳熙遠，也帶領台灣10個單位的專家學者赴會，聚焦數位科技人性化的發展圖景。

太平洋鄰里協會2022年會暨聯合會議在美國時間9月16至18日舉行。今年會議在美國亞利桑那大學（University of Arizona）舉行，主題為「不確定年代中的數碼世界：追求/探索健全、堅韌與活力的人性化科技」（The Digital World in an Age of Uncertainty：Humanizing Technology for Wellness, Resilience, and Creativity）。

中研院指出，開幕式上由大會主席暨中研院副院長黃進興透過影片致詞，他表示，PNC創立至今，持續與全球一流學術機構合作，於太平洋沿岸不同地區舉辦年會，為學者及領域專家搭建了一個學術研究交流的重要平台。

黃進興說，此次PNC 2022年會讓來自學術界和工業界的各國專家，針對數位學習、資訊科學與電子商務、數位人文、科技—文化（Techno-cultural）等領域的最新趨勢及未來展望，展開深入的交流對話。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，去年年會首度改採線上視訊會議形式，今年回歸實體舉行，由美國亞利桑那大學人文學院接下此次的主辦權。美國亞利桑那大學校長羅伯．羅賓斯（Robert Robbins）深感榮幸，他認為，此次會議能促成跨文化的重要思想交流，以應對人類社會如今面對的重大挑戰。

此次大會共設3場專題研究，其中2場由中研院兩名院士開講。首先由王寳貫以「為何雲並非無辜」為題，從文學的浪漫意象到物理學的生成演變，逐步向聽眾揭示「雲」在生態能量平衡與全球氣候變遷上所扮演的關鍵角色。

曾志朗則以「數位世界中的認知幸福感：未來即現在！」為題，從認知神經科學的角度，檢視銀髮族的衛生保健；他認為，「認知幸福」（cognitive wellbeing）的界定，是在於享受擁有健康品質的生命（healthspan），而非只是一味追求壽命的延續（lifespan）。

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除了專題演講，這次年會也與美國電子文化地理圖誌協會（Electronic Cultural Atlas Initiative, ECAI）合作，舉行6場工作坊；現場也安排10場研究論文發表，集結美國、德國、日本及台灣等國際研究團隊，展現資訊科技跨域運用多項前沿研究。

PNC創立於1993年，1997年起總部由美國加州大學柏克萊分校轉移至中研院。其宗旨為利用先進的網路技術，將環太平洋國家連接起來，促進資訊的交換與互通共用，推廣電子資訊技術的應用與交流。（編輯：管中維）1110920