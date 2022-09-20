112年學測調整英文題型惹議 大考中心：延後實施

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）學測倒數100多天，大考中心今天上午公布，調整英文科考試，引起家長反彈，大考中心晚間緊急決定暫緩實施，112學測英文考科篇章結構大題，仍為4個空格4個選項。

大考中心今天上午發布的「學測英文考科考試說明及參考試卷更新」新聞稿指出，學測英文考科為更符合108課綱英語文課綱精神，並融合大考中心於109年7月公告高中英文參考詞彙表，將「篇章結構」題型從4選4，改為以一篇選文含4個空格搭配5個選項設計試題。

新制一出，引起家長反彈，大考中心主任周兆民今天晚間向媒體說明，考量目前高三學生正積極準備112年學測，為使學生安心備考，大考中心決定暫緩實施，強調112年學測英文考科的篇章結構大題，仍為4個空格4個選項。

周兆民說，從評量觀點，選項數較空格數為多的設計仍是未來的調整方向，5選4新制公布後，許多老師認同這樣的改革方向是對的，但對實施時程有不同觀點，大考中心會就試題研發與實施期程諮詢更多建議，不排除延後至113年實施可能性，但承諾一定會提早對外公布。

在108課綱英語文領綱必修課程中，不僅將篇章結構學習列入學習表現與學習內容，並提及從國中教育階段開始，篇章結構理解與學習更形重要，學生在閱讀段落時，除應理解其體裁及主題，也應能判斷主題句及總結句，分析段落發展模式。

大考中心希望以此方式進而讓學生學習如何有條理地鋪陳文章，以確保整個段落的關聯性與連貫性。因此，大考中心於111學年度起的學測英文考科，納入過去在指考中既有的篇章結構題型。

大考中心表示，考量篇章結構題型雖於指考實施多年，但於學測英文考科仍屬新增題型，因此訂為4個空格、4個選項的設計，並非如指考的5個空格、6個選項。經由111學測依考生得分情形檢討，發現選文中空格數與選項數相同時，會產生連鎖效應。

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以111學測英的4選4為例，若原先甲、乙、丙、丁4個空格，有選項A、B、C、D 四個句子可以配對，正確若為甲（B）、乙（C）、丙（A）、丁（D），某生在甲空格放上C句，除這部份填錯，由於已用掉C句，將連帶讓乙空格也錯誤。

另一方面，若某生不確定甲、乙兩空格，但猜對甲放B，則連帶也會增加猜對乙放C的機率，換言之， 由於連鎖效應，會放大誤置一個選項的扣分效果，也會放大猜對一個選項的得分效果，因此，5選4新制可能降低考試的鑑別效果。（編輯：陳清芳）1110920