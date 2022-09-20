學測倒數100多天 大考中心公告調整英文題型

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）學測倒數100多天，大考中心今天公布，112學年度起學測英文科考試「篇章結構」題型從4選4，改為以一篇選文含4個空格搭配5個選項設計試題，強化這個大題在組卷上的功能。

根據大學入學考試中心發布的「學測英文考科考試說明及參考試卷更新」新聞稿，學測英文考科為更符合108課綱英語文課綱精神，並融合大考中心於109年7月公告高中英文參考詞彙表，今天正式公告112學年度起適用學測英文考科考試說明與參考試卷。

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大考中心公告說明，英文科研發小組持續精進素養導向試題研發，經110年試辦考試、111年學測後，調整修訂學測英文考科各題型命題重點與命題原則，因此調整考試說明部分內容，提供新的調整「篇章結構」題型，未來將以一篇選文含4個空格搭配5個選項，自112學年度起適用。

學測英文科考試更動主要原因是經過110年試辦考試與111年學測，混合題型的定位更見清晰；再者，原考試說明於108年9月公告，但高中參考詞彙表則於109年7月公告，部分試題示例詞彙未能符合級別需求。此外，試題示例多引用歷年試題，較無法完全彰顯現行命題概念或命題原則。（編輯：管中維）1110920