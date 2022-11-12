3出版社被要求重編教科書 潘文忠：主因是分科

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北12日電）國家教育研究院審查112學年度國小5年級社會科教科書，有3家出版社被要求重編，引發爭議。教育部長潘文忠今天說，主因是出版社採「分科」而非領域統整編列，不符合十二年國教課綱精神。

國內3家出版社日前將國小5年級社會科教科書送到國教院審查，後續都收到通知要求重編。業者質疑，審查委員要求將台灣史放在東亞史的脈絡中，讓人懷疑有「去中國化」的動機。國教院昨天向媒體澄清，3版本教科書未能體現十二年國教課綱的主題軸，並非業者質疑的「去中國化」。

教育部長潘文忠今天出席「夢N教師研習新北場」活動，會前接受媒體聯訪，延續國教院昨天回應內容，指重編主因國小課綱是採領域統整設計，但3出版社卻還是用舊的「分科」方式來編寫教科書。

潘文忠解釋，過去以歷史、地理、公民「分科」方式編寫的國小社會教科書，易使學生得到片斷、瑣碎的知識；新課綱則強調統整，讓學生得到完整、系統的知能，並促進思考。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

媒體多次追問是否有「去中國化」的疑慮，潘文忠強調，課綱精神是希望學生能根據歷史事實、客觀數據，在學習社會領域時培養更多的批判思考和公民素養能力，確實無關意識形態。

至於3出版社被要求重審，是否會導致學校明年無書可選。潘文忠說，新課綱很早就公布，出版社要編教科書，本來也有提出一套完整的編審計畫。希望出版社依照編審委員會的建議，加速整理，確保教科書品質符合課綱原則。（編輯：張芷瑄）1111112