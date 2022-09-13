部分學校缺客語紙本教材 國教署長承諾會協助

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（中央社記者陳至中台北13日電）中小學必修本土語上路，部分學校缺客語紙本教材。教育部國民及學前教育署長彭富源今天表示，主因是民間版教科書審查及選課調查時程問題，可先用網路平台資源，並承諾會盡量協助學校。

立法院於民國107年12月通過「國家語言發展法」，明定須在十二年國教總綱實行（108年）後3年內，將國家語言列為國民教育各階段的部定課程。從今年8月的新學期開始，除了原本國小每週就要上1節本土語，國中7、8年級也應開設「本土語文」部定課程每週1節。高中採學分制，本土語文部定必修2學分。

中小學8月30日開學後，有部分學校開學1、2週還沒拿到客語的教科書，只能先影印救急。國教署長彭富源今天上午出席全國教師工會總聯合會的食農學堂記者會，會前接受媒體聯訪時承諾，會用各種方法盡量幫忙學校。

彭富源解釋，客語本來有民間版教科書，但因選的學校較少，以及審查過程不理想，使學校改選部編本，須臨時加印教科書。另外，由於多數國、高中是第一年選用教材，加上今年高中新生報到期程較晚，影響到後續選課、調查各語種、確認印製需求的時間。

彭富源表示，本土語言教材都有將電子檔上傳「CIRN本土教育資源網」，學校可以先影印使用，搭配今年上路的「生生用平板」政策，整體環境和教學資源都有建置好，學校可多多運用。

本土語師資部分，彭富源說，開學前全部完成盤點，部分偏鄉學校因部分語種選課人數較少，須透過直播共學，但學校仍會安排協同教師，幫忙班級經營，這兩部分都準備妥當。

彭富源強調，剛開始上本土語的學校來說，第一年會比較辛苦，國教署一定會用各種方法盡量幫忙。（編輯：張芷瑄）1110913