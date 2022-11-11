3出版社被要求重編教科書 國教院：不符新課綱

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（中央社記者陳至中台北11日電）國家教育研究院審查112學年度國小5年級社會科教科書，有3家出版社被要求重編，引發爭議。國教院今天解釋，3版本採「分科」而非領域統整設計，且未能體現12年國教課綱的主題軸，並非業者質疑的「去中國化」。

ETtoday今天報導不具名的出版業者透露，有3家出版社日前將國小5年級社會科教科書送到國教院審查，後續都收到通知要求重編。業者質疑，審查委員要求將台灣史放在東亞史的脈絡中，讓人懷疑有「去中國化」的動機。

國家教育研究院今天晚間以文字向中央社解釋，依照12年國教課綱，國小是採領域統整設計，但3出版社的卻採「分科」設計。且送審的教科書，未能體現課綱以「互動與關聯」、「差異與多元」、「變遷與因果」及「選擇與責任」等4個主題軸。

國教院強調，要求出版社重編，原因並非業者質疑的「去中國化」，12年國教的社會領域課綱也並未「去中國化」，而是讓學生從單一區域的學習，導向全球互動關聯的系統思考與多元理解。

國教院表示，課綱設計讓學生本於歷史事實與相關證據所提示的脈絡，客觀認識探究，並思考未來可能面對的挑戰。讓歷史教育擺脫特定意識形態或國族觀念的灌輸，成為培養新世代公民素養的重要學科。

國教院表示，出版社重編後的書稿，可依「國民小學及國民中學教科圖書審定辦法」重新送審，國教院將依程序妥適處理。

台灣國中小教科書沒有統一版本，而是由出版業者依據課綱編寫，再由國教院邀集學科專家、課程專家、現職教師等組成審定委員會審查。通過審查的版本，再由各校選用。（編輯：陳政偉）1111111