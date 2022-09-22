國際固體廢棄物年會新加坡登場 環保署組團參展

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（中央社記者侯姿瑩新加坡22日專電）2022年國際固體廢棄物協會世界大會於新加坡登場，環保署組團參展，分享資源循環零廢棄戰略計畫；這次共有12家台灣廠商參展，涵蓋塑膠回收再利用、焚化機機電維運等領域。

國際固體廢棄物協會（ISWA）世界大會於21日至23日在新加坡金沙會議展覽中心舉行，邀集各國相關領域業者、政府單位等參展。

率團赴星參展的環保署廢棄物管理處處長賴瑩瑩今天接受中央社記者採訪時表示，這是台灣首度在ISWA世界大會參展。

她指出，台灣在今年3月宣示2050淨零排放路徑，資源循環零廢棄是其中一項關鍵策略，目前已有相關行動計畫。

台灣館主要介紹「資源循環零廢棄」政策，展現台灣淨零轉型規劃及相關成果，另外還有12家台灣廠商參展，涵蓋塑膠再利用、廢棄物處理等領域，在展場與其他國家業者進行交流。

環保署指出，新加坡永續發展與環境部長傅海燕昨天到會場參觀，也到台灣館參觀。另外，賴瑩瑩昨天在大會上進行專題演講，分享台灣物質使用情形、廢棄物處理現況、資源循環政策規劃等。

參展廠商、環興科技股份有限公司總經理孫世勤受訪表示，公司業務除了焚化爐規劃設計，還包括廢棄物管理，例如再材料化、廢棄物燃料化等。

另一家參展廠商、宏恩集團永續管理師張湘寧表示，公司主要將塑膠廢棄物回收再利用，生產的塑膠粒子100%都是回收塑膠。

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她指出，如果好好使用，塑膠其實可以一直被重複利用。「我們的理念是，只要還可以用的資源就不要把它當垃圾丟掉、也不要燒掉」，可以透過相關技術讓它再生，重新做成產品。

此外，這次除了參展，賴瑩瑩也規劃拜會新加坡國家環境局。她說，會談預計討論的議題包括包裝及營建廢棄物處理、零廢棄整體戰略等；新加坡正在推動包裝減量等議題，雙方可以交流相關執行經驗。（編輯：高照芬）1110922

國際固體廢棄物協會世界大會於新加坡登場，環保署組團參展，新加坡永續發展與環境部長傅海燕（前排右2）21日參觀台灣館。（環保署提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年9月22日