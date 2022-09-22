交付承攬未危害告知致職災 工地負責人遭判刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北22日電）桃園市某工地執行露天開挖作業時造成2名勞工死亡，負責人近日遭論罪科刑。勞動部職業安全衛生署今天說，事業單位交付承攬時必須進行事先危害告知等，提醒雇主注意職安法規。

職安署發布訊息，桃園市某工地在109年2月間進行露天開挖作業時，由於開挖深度達4.5公尺，加上現場未設置擋土支撐使得邊坡土石坍方，造成現場2名勞工死亡，經過調查，原事業單位並沒有在事前以書面或召開會議作成紀錄，以告知承攬人應設置擋土支撐，其負責人後來經桃園地方法院認定與職災發生具有相當因果關係，並據以論罪科刑。

職安署職業安全組副組長林志展今天告訴中央社記者，事業單位工地作業時，常會交付承攬包商等，而依據職安法規定，事業單位即便交付承攬，也有必須確保工作者安全、防止職業災害發生的職安法規要遵守。

林志展說，職安法規規定，事業單位在交付承攬工作時，必須對承攬人進行危害告知，包含讓承攬人了解工作環境可能有什麼危害、必須有哪些防範措施等，且必須以書面或召開協商會議並作成紀錄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，職安法規也規定，事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，原事業單位也應設置協議組織，並指定工作場所負責人，擔任指揮、監督及協調等工作，以降低共同作業的職災風險。

林志展說，桃園此工地案因事業單位沒有進行危害告知等管理責任，而遭法院認定與職災發生具有相當因果關係，並據以論罪科刑，顯見司法機關仍會參酌職安法法規檢視雇主是否有善盡管理責任，提醒雇主交付承攬時應注意法規相關規定。（編輯：管中維）1110922