更多編輯台推薦新聞：
台美混血卡洛爾登大聯盟 從媽媽身上學到聰明打球
運動

台美混血卡洛爾登大聯盟 從媽媽身上學到聰明打球

蒲亭下令動員後俄羅斯國際線機票賣光 如何離開登網路熱搜
國際

蒲亭下令動員後俄羅斯國際線機票賣光 如何離開登網路熱搜

曹興誠稱曾面告中共高官：一國兩制根本騙鬼
兩岸

曹興誠稱曾面告中共高官：一國兩制根本騙鬼

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
各國邊境重啟 年底前20家業者重新上架海外突發疾病險
首頁 / 生活

交付承攬未危害告知致職災 工地負責人遭判刑

2022/9/22 17:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北22日電）桃園市某工地執行露天開挖作業時造成2名勞工死亡，負責人近日遭論罪科刑。勞動部職業安全衛生署今天說，事業單位交付承攬時必須進行事先危害告知等，提醒雇主注意職安法規。

職安署發布訊息，桃園市某工地在109年2月間進行露天開挖作業時，由於開挖深度達4.5公尺，加上現場未設置擋土支撐使得邊坡土石坍方，造成現場2名勞工死亡，經過調查，原事業單位並沒有在事前以書面或召開會議作成紀錄，以告知承攬人應設置擋土支撐，其負責人後來經桃園地方法院認定與職災發生具有相當因果關係，並據以論罪科刑。

職安署職業安全組副組長林志展今天告訴中央社記者，事業單位工地作業時，常會交付承攬包商等，而依據職安法規定，事業單位即便交付承攬，也有必須確保工作者安全、防止職業災害發生的職安法規要遵守。

林志展說，職安法規規定，事業單位在交付承攬工作時，必須對承攬人進行危害告知，包含讓承攬人了解工作環境可能有什麼危害、必須有哪些防範措施等，且必須以書面或召開協商會議並作成紀錄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，職安法規也規定，事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，原事業單位也應設置協議組織，並指定工作場所負責人，擔任指揮、監督及協調等工作，以降低共同作業的職災風險。

林志展說，桃園此工地案因事業單位沒有進行危害告知等管理責任，而遭法院認定與職災發生具有相當因果關係，並據以論罪科刑，顯見司法機關仍會參酌職安法法規檢視雇主是否有善盡管理責任，提醒雇主交付承攬時應注意法規相關規定。（編輯：管中維）1110922

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族