台灣出席國際固體廢棄物大會 分享資源循環成果

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行政院環境保護署資源循環辦公室主任賴瑩瑩（前排左2）及12家國內研究機構、廢棄物資源循環及再利用業者共超過30名成員，一同出席21日至23日在新加坡舉辦的2022年國際固體廢棄物協會世界大會，分享台灣資源循環推動的政策與成果。（環保署提供）中央社記者張雄風傳真 111年9月22日

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（中央社記者張雄風台北22日電）環保署今天表示，台灣由環保署及國內12家研究機構，共同出席今年國際固體廢棄物協會世界大會，資源循環辦公室主任賴瑩瑩於會中進行專題演講，分享台灣資源循環推動的政策與成果。

行政院環境保護署今天晚間發布新聞稿表示，賴瑩瑩及12家國內研究機構、廢棄物資源循環及再利用業者共超過30名成員，一同出席21日至23日於新加坡舉辦的2022年國際固體廢棄物協會世界大會（International Solid Waste Association World Congress 2022）。

環保署指出，團隊在會中進行「台灣資源循環政策與發展」專題演講，同時於會場設置台灣館（Taiwan Pavilion）展區，分享台灣資源循環推動政策與成果，以及展出台灣企業的資源循環創新環保技術。

台灣於今年3月30日正式公布「台灣2050淨零排放路徑及策略」，包含12項關鍵戰略，其中資源循環零廢棄即為關鍵戰略之一。

賴瑩瑩表示，今年本次大會主題為「不要浪費我們的未來」（Don't Waste Our Future），邀集全球固體廢棄物領域的專家深入探討廢棄物循環、人類健康、環境安全等永續發展及社會經濟衝擊議題，藉此契機各國交流想法與作法，可作為台灣政策規劃的重要參考；環保署將依循淨零排放的目標，積極推動資源循環，打造零廢棄的資源永續循環世代。

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環保署表示，會展期間，團員參與各場專題分享，了解世界各國對資源循環的作法、成果及未來規劃；此外，台灣館專區展出台灣投入資源循環企業的創新技術，包括塑膠回收再利用及循環、固體再生燃料製程與應用、有害廢棄物處理、重金屬回收、焚化及機電維運等。

環保署指出，除與各國企業及專家交流，掌握國際新技術趨勢，並洽談後續合作機會，媒合創造資源循環新商機，使台灣資源循環技術行銷國際，促進產業朝國際發展。（編輯：張雅淨）1110922