我是海外特派員26日分享會 唐鳳與小特派對談

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（中央社台北22日電）中央社第5屆「我是海外特派員」分享會，將於26日下午在張榮發國際會議中心舉行，現場邀請數位發展部部長唐鳳與本屆前往海外實習的4名小特派對談，精彩可期。

「我是海外特派員」活動今年已邁入第5屆。5年來，中央社總計辦理100場校園巡迴、累積參與人次10,432 人、總共選出15名小特派，前往7個國家實習。本屆活動也是自2020年因COVID-19疫情暫停出國實習後，獲選同學得以再次出國實習的難得機會。雖然這只是中央社踏出的一小步，卻是台灣學子提升國際觀的一大步。

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本屆分享會以「胸懷天下 勇闖世界」為題，邀請國內外都非常有人氣，可說是數位代言人的數位發展部部長唐鳳與4名小特派對談。4名小特派為清大人文社會院周雨潔、台大新聞研究所謝佩玲、台大新聞研究所廖彥甄，以及台師大英語系李婕瑜，她們已分別自菲律賓馬尼拉、新加坡、馬來西亞吉隆坡和泰國曼谷實習回國。分享會上，小特派們將從實務面及政策面向唐鳳發問，內容精采可期。

第5屆「我是海外特派員」系列活動，由文化部、高雄市政府青年局指導，並獲得中華電信、中國信託商業銀行、第一商業銀行與兆豐銀行文教基金會贊助支持，希望讓更多青年吸收國際新聞、提升媒體素養，並在人生旅程持續朝夢想前進。（編輯：屈享平）1110922